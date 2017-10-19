Тыква защищает от гипертонии и помогает очистить печень

Главный осенний овощ обладает массой полезных свойств.

К концу осени тыквенная каша становится все более популярной едой. Врачи уверяют: этот продукт не только вкусный, но и очень полезный, сообщает Сегодня.

Во-первых, это ярко-оранжевое блюдо помогает запастись витаминами, что значительно улучшает защиту против различных заболеваний, распространенных в холодное время. В тыкве содержится много железа, витамины группы В, цинк и кальций. Этот набор полезных веществ очень позитивно сказывается на организме. Кроме того, тыква обладает очистными свойствами. С ее помощью можно избавиться от шлаков и токсинов в организме.

Пищевые волокна тыквы не только нормализуют работу кишечника, они еще способствуют усвоению полезных веществ и выведению из организма токсинов после болезни.

В тыкве содержится огромное количество аскорбиновой кислоты, которая поможет поддержать иммунитет в осенне-зимний период; каротина (у некоторых сортов тыквы содержание каротина достигает 38мг!), который поддержит хорошее зрение; а также много солей железа и меди, которые положительно влияют на процесс кроветворения.

Тыква – уникальный овощ и по содержанию полезных веществ она превосходит многие овощи и фрукты. Она богата пектином, сахарами, растительными белками и жирами, витаминами группы В, РР и таким редким витамином, как витамин Т, который способствует ускорению обменных процессов в организме.

Употребление тыквы – это еще и профилактика пиелонефрита. Тыквенный сок стимулирует работу желудка и желчного пузыря.

Регулярное употребление тыквы помогает гипертоникам. А вот семена тыквы употребляют как "старинное бабушкино" глистогонное средство.

Кроме того, тыквенные семечки являются чрезвычайно полезными, потому что содержат огромное количество антиоксидантных веществ и ω-3 полиеновых кислот, которые полезны при заболеваниях печени, желчных путей, почек и повышают защитные силы организма. Из семечек тыквы выжимают масло, которое в Европе называют "черным золотом".

Тыквенное масло является одним из самых богатейших источников цинка, витаминов В1, В2, С, Р, токоферолов и каротиноидов.

Тыкву можно добавлять в овощное пюре, запеканки, рагу, овощные супы, в каши, салаты, из нее готовят соки и отвары.

Следует, однако, помнить, что тыква – яркоокрашенный плод (из-за высокого содержания в ней каротина), поэтому она относится к аллергенным продуктам.