В Минздраве обещали не шокировать врачей радикальной реформой

19.10.17 19:48Сколько просмотров этой статьи284Сколько комментариев этой статьи0

Радикальные шаги медреформы не станут шоком ни для врачей, ни для больниц, пообещали в Минздраве.

Министерство здравоохранения намерено в ближайшее время начать внедрение медицинской реформы, но обещает при этом не шокировать врачей и больницы.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, пишет Сегодня.

"У нас есть план, несмотря на то, что он очень радикальный, но он очень системный, и не шоковый, он не принесет потрясения для врачей и медучреждений", – пообещал чиновник. Также он отметил, что "будут делаться радикальные вещи, но очень постепенно, с 1 января никто не попадет в ситуацию, когда вдруг нет денег, или нет пациентов.

Кроме того, Ковтонюк заверил, что план Минздрава рассчитан на спокойное и планомерное проведение реформы.

"Уже на следующей неделе у нас будет встреча со всеми регионами. На следующей неделе, в течение 7-10 дней, мы сообщим о том, какие будут ключевые даты, какие действия и сроки", – добавил он.

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