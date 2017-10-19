Прививки против гриппа: семь фактов, которые нужно знать

Украинские медики рассказали, что сезон эпидемии гриппа в этом году можно считать открытым.

С октября этого года и по февраль следующего нашу иммунную систему будут проверять на прочность вирусы Брисбен, Гонконг и Мичиган. В итоге каждый из нас задумывается, как противостоять вирусам, делать или не делать прививку от гриппа. пишет ETCETERA.MEDIA

1.Цель вакцинации от гриппа — уменьшить до минимума риск появления всевозможных осложнений. Если человек привился, это не означает, что он не заболеет гриппом. Вакцинация помогает легче перенести заболевание и избежать таких осложнений, как воспаление легких или бронхит.

2.Нельзя делать прививку от гриппа людям, страдающим аллергией на куриный белок, а также тем, у кого имеются серьезные реакции на вакцинацию против гриппа, сделанную ранее.

3.Прививка «действует» до пяти месяцев, затем сила ее воздействия постепенно уменьшается и сходит к нулю. Поэтому на следующий сезон, при желании, можно повторить вакцинацию.

4.Привитый человек не может получить иммунитет против гриппа на всю жизнь. Это происходит потому, что вирус постоянно мутирует.

5.Прививка от гриппа не защищает от простуды, но повышает иммунитет. Вследствие этого «подцепить» простуду практически нереально.

6.Субъединичная вакцина против гриппа считается самой современной в мире. Она содержит всего два белка с поверхности вируса. Ученые рассказывают, что иммунная система человека воспринимает эти два белка как цельный вирус и дает ответ, как на цельный вирус, а не на его часть. Такая вакцина способна выработать стойкий иммунитет.

7.В состав вакцины против гриппа входит много разных химических соединений. Но их доза намного меньше допустимой, поэтому они не могут нанести вред организму, даже если делать прививку ежегодно. Эти компоненты не накапливаются в организме.