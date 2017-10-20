Украина занимает 119 место в мире по показателям медицины

20.10.17 13:15Сколько просмотров этой статьи254Сколько комментариев этой статьи0

Украина занимает 119 место в мире по показателям медицины, хуже нас только отсталые страны, такие как Сомали и Судан.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщила председатель Совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Лариса Канаровская.

«Украина занимает 119 место в мире по показателям медицины. Хуже нас только отсталые страны, такие как Сомали и Судан. Но при этом и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун решила заменить «скорые» парамедиками. Только в Киеве ежедневно «скорая» помощь выезжает на 2500 вызовов. В год она совершает до 30 000 вызовов. Только количество инсультов у нас колеблется от 20 – 40 в день. В зависимости от физической нагрузки, погоды и магнитных бурь. Также в день происходит минимум 15 инфарктов. Плюс у нас 250 вызовов в день к детям из-за ожогов, заглатывания предметов и так далее», - сказала Л.Канаровская. По ее словам, У.Супрун решила уничтожить службу неотложной помощи.

«Неотложка доставляет уколы для онкобольных и посещает тяжелых больных. Ее функции нельзя переложить на «скорые», или на участкового врача. Зачем же уничтожать службу, которая работает», - резюмировала Л.Канаровская.

По статистике, ежегодно в Украине регистрируют почти 50 тысяч случаев инфаркта миокарда и 100 -120 тысяч инсультов. Сердечнососудистые заболевания у нас занимают первое место по летальности и инвалидности, приводят к снижению качества жизни больных.

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