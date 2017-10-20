В Березанском районе обнаружили африканскую чуму свиней

20.10.17 13:52Сколько просмотров этой статьи256Сколько комментариев этой статьи0

19 октября в дежурную часть Березанского отделения Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от жителя с. Васильевка, который рассказал, что в течение суток в его домашнем хозяйстве сдохло трое свиней — гибриды вьетнамской породы с диким кабаном.

На месте происшествия сотрудники Березанской районной государственной больницы ветеринарной медицины провели обследование трупов и отправили патологические материалы на исследование в г. Киев, передает Николаевские известия.

По результатам экспертизы было установлено заболевание трех свиней африканской чумой. После получения результата лабораторного исследования, все поголовье уничтожено методом сжигания. На территории хозяйства и в помещениях, где содержались свиньи, проведена дезинфекция.

Со вчерашнего дня при Березанской райгосадминистрации создана Государственнвя чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия, которая утвердила планы по ликвидации АЧС, определила границы эпизоотического очага, зоны защиты и надзора. В частности в трёхкилометровой зоне вокруг домохозяйства в с. Васильевка установлен карантин сроком на 40 суток.

Сейчас полицейские совместно с работниками ветеринарной медицины и представителями райгосадминистрации проводят проверки мест торговли, животноводческие фермы и частные домохозяйства.

По данному факту следователями начато уголовное производство по ст.251 УК Украины «Нарушение ветеринарных правил», санкция которой предусматривает наказание в виде наложения штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

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