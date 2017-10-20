Какой фрукт способен омолодить организм на 17 лет

20.10.17 14:49Сколько просмотров этой статьи262Сколько комментариев этой статьи0

Специалисты из Нью-Йорка выяснили невероятные свойства этого плода.

Американские ученые из Нью-Йоркского университета в ходе очередного исследования выяснили, что у яблок есть уникальные свойства, способствующие замедлить процессы старения организма человека. Специально вещество (пектин), которое содержится в яблоках, может омолодить организм на 17 лет.

Специалисты уверены, что ежедневное употребление яблок не только помогает защитить кожу от влияния свободных радикалов, но и предотвращает в организме человека окислительные процессы, а это означает, что этот фрукт омолаживают организм. Также в яблоках содержится огромное количество полифенолов и флавоноидов, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему и, что интереснее всего, способны продлить молодость.

Недавно специалисты из Нью-Йорка также доказали, что употребление одного яблока в день в сочетании с прочими фруктами и свежими овощами позволяет значительно уменьшить риск развития женских онкологических заболеваний.

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