Восемь продуктов, которые способны испортить настроение

20.10.17 16:47Сколько просмотров этой статьи279Сколько комментариев этой статьи0

Некоторые продукты вызывают подавленное состояние.

Пища является основной частью нашей жизни, но современные люди часто потребляют много бесполезных блюд. Повседневные продукты, которые лишены важных питательных веществ, минералов и здоровых жиров, а также насыщены высоким уровнем сахара, связанные с депрессией. Сайт 24tv.ua рассказал о продуктах, которые могут ухудшить настроение.

Ветчина Нередко мясо для колбас и ветчин нашпиговано антибиотиками. Кроме того, туда вводят сахар, соль, наполнители и нитратные консерванты, которые могут вызвать плохое настроение и мигрени.

Эксперты советуют перейти на рыбу, в частности, лосось. Исследования в 2008 году показало, что рыбий жир, содержащийся в лососе, эффективен при лечении депрессии.

Газировка Эти напитки превращаются в жир внутри нашего тела. Вместо сладкой воды возьмите минеральную воду и добавьте немного свежевыжатого сока.

Маргарин* В течение десятилетий ученые обсуждали, полезны ли для человека маргарин и масло. Современные исследования показывают, что маргарин содержит промышленные жиры, которые могут повлиять на настроение и уровень инсулина. Зато фермерское масло обладает противовоспалительными свойствами, улучшает работу сердца, снижает риск инфаркта.

Переработанные тыквенные семечки Семена тыквы являются абсолютно здоровым продуктом. Но обработанные семена в пластиковой упаковке? Пищевая промышленность нередко покрывает семена консервантом, который называется бромистый калий и блокирует йод. Без надлежащего уровня йода щитовидная железа, которая является жизненно важной для поддержания хорошего настроения, не может нормально функционировать.

Самостоятельно готовьте тыквенные семечки, чтобы они были максимально полезными.

Картофельные чипсы Во время жарки чипсов производится акриламид – токсичное канцерогенное соединение.

Бублики Бублики и багели на завтрак не насытят вас как следует и к обеду вы получите перепады настроения.

Соленый арахис Упакованный, подсоленный арахис, который часто подается на вечеринках, имеет высокое содержание натрия и сомнительных пищевых добавок, включая глютамат натрия, искусственный ароматизатор, связанный с мигренями, слабостью, жжением. Ешьте арахис без соли в сочетании с грецкими орехами.

Кондитерский жир (шортенинг) Если вы решили что-то испечь на праздник, вы должны избегать кондитерского жира по той же причине, что и маргарин.

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