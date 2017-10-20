Що їсти, щоб мозок працював краще

20.10.17 20:38Сколько просмотров этой статьи271Сколько комментариев этой статьи0

Кишечник і мозок пов’язують близько 260 мільйонів нейронів, і це є однією з причин, чому їжа є недооціненим, але дуже ефективним способом впливу на психічне здоров’я.

Саме тому Дрю Ремсі, доктор медичних наук, доцент кафедри психіатрії в Коледжі лікарів і хірургів при Колумбійському університеті (Нью-Йорк) у співпраці з новим Міжнародним товариством харчової психіатрії наразі розробляє стандартизовану «дієту для мозку», пише ЖивиАктивно

Як їжа перетворила мавп на людей

За мільйони років еволюції харчові звички людей зазнали значних змін. Якщо спочатку це були рослини, комахи та личинки, то близько 2 млн років тому у раціоні первісних людей з’явилося м'ясо, що відіграло неабияку роль у розвитку мозку. Після цього «на столі» наших пращурів також з'явилася картопля і цибуля, і нарешті близько 6000-10000 років тому із розвитком сільського господарства ми почали регулярно вживати зернові, бобові і молочні продукти. Однак за останні 100 років людство різко перейшло від натуральної їжі до оброблених продуктів із високим вмістом рафінованих вуглеводів, рослинних жирів, консервантів, емульгаторів та інших добавок – і це, на думку вчених, може бути однією з причин погіршення нашого колективного здоров’я.

Цікаво, що найбільше сприяли еволюції мозку Homo sapiens молюски: первісні люди вживали велику кількість морепродуктів, багатих на жирні кислоти омега-3 і вітамін B12, важливий для нейромедіаторної функції. Але для правильної роботи мозку слід все-таки фокусуватися не на окремих продуктах, а скоріше на режимі харчування.

Що любить «їсти» мозок?

Так, згідно з результатами численних досліджень, Середземноморська дієта (з високим вмістом риб'ячого жиру, горіхів і зернових та червоне вино у помірній кількості) позитивно впливає на неврологічне і психічне здоров'я. Є дані, що дотримуючись такого режиму харчування більше 4 років, можна знизити ризик розвитку депресії на 40%-60%. Але не обов'язково дотримуватись якогось конкретного режиму харчування. Головне вживати побільше морепродуктів, зелені, горіхів і бобових. Такий раціон покращує концентрацію, наповнює енергію та підвищує впевненість у собі, що в результаті приводить до кращого піклування про власне здоров’я.

Рекомендації по оздоровленню власного меню

Доктор Ремсі наголошує на небезпеці вживання великої кількості «безбарвних» продуктів, таких як піца, паста, рис. «Їжте веселку!» – сказала вона, додавши, що яскраві кольори зазвичай говорять про велику кількість цінних вітамінів і фітонутрієнтів. Слід креативно підійти до свого меню і потроху заміняти шкідливі продукти чимось більш корисним у своєму раціоні. Так, якщо ви любите печиво, покрите білим шоколадом (а це, по суті, одні рафіновані вуглеводи!), спробуйте мигдаль у темному шоколаді - це одразу два улюблених продукти мозку в одному виробі: мигдаль – це джерело вітаміну E, що також містить багато мононенасичених жирів, в той час як темний шоколад (чим вищий відсоток какао, тим краще) є основним джерелом заліза і флавонолів. Якщо ж ви дуже любите гамбургери, чому б не приготувати соковиту яловичину і овочеве рагу та з’їсти це все з булочкою із висівками та насінням?

Чим небезпечне вегетаріанство?

Особливої уваги до свого раціону слід приділити вегетаріанцям – нестача багатьох корисних речовин, таких як цинк, залізо і жирні кислоти омега-3, часто призводять до депресій, тривожності, розладів харчування і погіршення якості життя. Доктор Ремсі наголосила, що не потрібно повністю відмовлятися від м’яса, слід лише змінити підхід до нього. «Найкращий режим харчування для мозку – це ніби торт із зелені, горіхів, фруктів, овочів, зернових і бобових із «вишенькою» на вершечку у вигляді м’яса і морепродуктів», – сказала вона.

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