Осторожно: эти продукты сильно старят организм

21.10.17 09:44Сколько просмотров этой статьи261Сколько комментариев этой статьи0

Оказывается, некоторые продукты питания ускоряют процесс естественного старения.

Данное утверждение мы можем воочию наблюдать, например, взглянув на двоих людей одного возраста, только один ест все, что попадается ему под руку, а второй — перебирает в продуктах питания и придерживается сбалансированного рациона, информирует healthystyle.info. Естественно, будет старше выглядеть первый, но почему — вот это вопрос, на который медики уже дали ответ.

Ученые проводили массу исследований, в результате которых выясняли, какие продукты наиболее негативно отражаются на состоянии клеток крови и внутренних органов. Конечно же, нам всем давно известно, что продукты, содержащие сахар и соль, а также трансжиры и генетически модифицированные вещества априори не могут приносить пользу организму. Перечисленные продукты наносят непоправимый вред всем внутренним органам и процессам в организме, тем самым провоцируя быстрое старение, которое в ваши планы не входило.

Как бы это не было банально, но люди, ведущие здоровый образ жизни и питающиеся исключительно полезными продуктами, даже в те годы, когда «на лицо» уже должны постареть все равно выглядят молодо. Но, как выяснили ученые, и здесь есть подвох, так как даже цельнозерновой хлеб, считающийся самым полезным по сравнению с другими, может спровоцировать ранее старение человека.

Все дело в пшенице и неважно, какого она сорта. Пшеница богата углеводом под названием «амилопектин», который способен повышать уровень глюкозы в организме намного быстрее и эффективнее, чем белый сахар. Тем же эффектом обладает глютен, содержащийся в пшенице.

Еще хуже влияют на организм человека продукты из пшеницы, которые проходят процесс запечатывания в упаковку и имеют длительный срок хранения. Оказывается, в них содержатся те же вещества, что и в картофеле «фри» или любых других продуктах, которые прошли через термическую обработку с добавлением растительного масла. А все знают, что жаренные продукты способствуют развитию рака и разрушают клетки, которые «истязают» сами себя и человек начинает в прямом смысле слова стареть.

Нужно быть осторожными с остальными продуктами, которые за счет своего состава провоцируют появление воспалительных процессов в организме и повышение глюкозы в крови, к ним относят: кукурузу, соевое масло, а также, любое другое масло, прошедшее через термообработку. Будьте внимательны к своему здоровью и к тому, что и как вы едите, тогда ваш организм не начнет стареть раньше времени.

Похожие новости

16.07.17 20:36Список суперпродуктов, которые улучшат качество кожи и отсрочат старение

29.03.17 19:45Самые важные витамины для молодости кожи

10.03.17 13:07Эти продукты сохранят молодость кожи

09.03.17 19:398 признаков проблем со здоровьем, видимых на лице

07.04.12 11:577 апреля в Николаеве отмечают Всемирный день здоровья

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама