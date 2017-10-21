Осторожно: эти продукты сильно старят организм

Оказывается, некоторые продукты питания ускоряют процесс естественного старения.

Данное утверждение мы можем воочию наблюдать, например, взглянув на двоих людей одного возраста, только один ест все, что попадается ему под руку, а второй — перебирает в продуктах питания и придерживается сбалансированного рациона, информирует healthystyle.info. Естественно, будет старше выглядеть первый, но почему — вот это вопрос, на который медики уже дали ответ.

Ученые проводили массу исследований, в результате которых выясняли, какие продукты наиболее негативно отражаются на состоянии клеток крови и внутренних органов. Конечно же, нам всем давно известно, что продукты, содержащие сахар и соль, а также трансжиры и генетически модифицированные вещества априори не могут приносить пользу организму. Перечисленные продукты наносят непоправимый вред всем внутренним органам и процессам в организме, тем самым провоцируя быстрое старение, которое в ваши планы не входило.

Как бы это не было банально, но люди, ведущие здоровый образ жизни и питающиеся исключительно полезными продуктами, даже в те годы, когда «на лицо» уже должны постареть все равно выглядят молодо. Но, как выяснили ученые, и здесь есть подвох, так как даже цельнозерновой хлеб, считающийся самым полезным по сравнению с другими, может спровоцировать ранее старение человека.

Все дело в пшенице и неважно, какого она сорта. Пшеница богата углеводом под названием «амилопектин», который способен повышать уровень глюкозы в организме намного быстрее и эффективнее, чем белый сахар. Тем же эффектом обладает глютен, содержащийся в пшенице.

Еще хуже влияют на организм человека продукты из пшеницы, которые проходят процесс запечатывания в упаковку и имеют длительный срок хранения. Оказывается, в них содержатся те же вещества, что и в картофеле «фри» или любых других продуктах, которые прошли через термическую обработку с добавлением растительного масла. А все знают, что жаренные продукты способствуют развитию рака и разрушают клетки, которые «истязают» сами себя и человек начинает в прямом смысле слова стареть.

Нужно быть осторожными с остальными продуктами, которые за счет своего состава провоцируют появление воспалительных процессов в организме и повышение глюкозы в крови, к ним относят: кукурузу, соевое масло, а также, любое другое масло, прошедшее через термообработку. Будьте внимательны к своему здоровью и к тому, что и как вы едите, тогда ваш организм не начнет стареть раньше времени.