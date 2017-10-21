Блюда из этой рыбы очень вредны для здоровья

Рыба — необходимый продукт в рационе человека.

Мясо рыбы легко усваивается, содержит омега-3 жирные кислоты, витамины и микроэлементы, которые очень важны для здоровья. В этом продукте мало жиров, поэтому он является основой многих блюд диетической кухни. Вкусно приготовленная рыба — наслаждение, в котором трудно себе отказать. Но не вся рыба так полезна, как кажется на первый взгляд, информирует healthystyle.info.

Польза и вред пангасиуса

Пангасиус — обычная речная рыба, которая по виду ничем не отличается от других видов пресноводных рыб. На прилавках магазинов чаще всего можно встретить филе пангасиуса. Но в последнее время появилось большое количество фактов о том, насколько вредна эта рыба. Некоторые из них, откровенно говоря, шокируют…

Всё из-за того, что эту рыбу в наши страны импортируют из Вьетнама, где ее выращивают в водах реки Меконг, одной из самых грязных рек на планете. Окрестности реки во время войны во Вьетнаме были основательно отравлены химическими веществами. Также в эту реку сливают неочищенные сточные воды и сваливают всевозможные отходы. Даже при замораживании рыбы используют всё ту же воду.

Было установлено, что пангасиус вреден для здоровья и вызывает у людей болезни внутренних органов, чаще всего печени. Поэтому продажу этой рыбы запретили во многих странах Европы, Америки и в Канаде. Зачем же ее завозят в наши страны и травят людей? Ответ слишком прост: это один из самых дешевых видов рыбы.

Сейчас действительно трудно уследить за качеством продуктов питания, которые мы покупаем. Подобный скандал можно затеять вокруг любого другого продукта, скажете вы. Действительно, недобросовестные производители способны пойти на любые преступления ради денег. Тем не менее факт остается фактом.