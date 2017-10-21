7 причин добавить имбирь в осенний рацион

Лечебные свойства корня имбиря были описаны в работах Гиппократа, Авиценны и Конфуция.

Далее в нашей статье мы расскажем, почему так важно осенью добавить в свой рацион этот продукт, пишет 4mama.ua

Природное болеутоляющее средство Имбирь в народной медицине применяется как болеутоляющее средство при артрозах, ревматизме и артрите. В период осенних обострений хронических заболеваний суставов специалисты рекомендуют совместно с лечебными препаратами использовать корень имбиря. Можно сделать имбирную ванну: 3 столовые ложки порошка прокипятить в 1 литре воды в течение 10 минут, а затем вылить в ванну с теплой водой. Такая процедура облегчит боль в суставах и мышцах. Кстати, при вывихах и растяжениях этот способ тоже действенный.

Имбирь при простуде Эксперты чаще всего рекомендуют употреблять имбирь осенью. Почему? Потому что в это время года иммунитет ослаблен и подвержен простудным заболеваниям. А корень имбиря, благодаря своему противовоспалительному и антисептическому эффекту, помогает бороться с простудой и вирусами. И даже если вы уже заболели, наличие витамина С в этом продукте ускорит выздоровление. Имбирь можно добавлять в супы, делать чай с добавлением корицы и лимона.

Имбирь как отхаркивающее средство при кашле В составе имбиря находится такое вещество как цинерол. Он способствует разжижению мокроты при сильном кашле, а также при простудах и бронхите.

Специалисты рекомендуют не только употреблять в свежем виде имбирь при ангине, но полоскать горло эфирным маслом: на 250 мл воды 3-4 капли.

Корень имбиря согревает Холодной осенью хочется согреться. Так вот и согрейтесь напитком из имбиря, который не только насыщает организм витаминами, но и способен удерживать тепло, разгоняя кровь и улучшая обменные процессы.

Имбирь при головной боли Постоянно меняющаяся погода осенью влияет на состояние здоровья человека. Зачастую многие ощущают головную боль. И в этом случае на помощь может прийти корень имбиря. Добавьте в свежевыжатые соки имбирь. Он прекрасно сочетается с тыквенным, свекольным, яблочным и морковным соками. Головная боль прекратиться, а заряд бодрости и энергии появится.

Имбирь при усталости, стрессах У корня имбиря богатый послужной список витаминов, которые способен снять усталость, избавить от осенней хандры и апатии. Японцы считают корень имбиря незаменимым средством против стрессов.

Свежее дыхание с имбирем Чтобы убрать неприятный запах изо рта достаточно пожевать 5-7 минут небольшой кусочек имбиря и у вас освежится дыхание. Кстати, корень имбиря способен менять вкус во рту.