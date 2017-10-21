7 причин добавить имбирь в осенний рацион

21.10.17 18:58Сколько просмотров этой статьи333Сколько комментариев этой статьи0

Лечебные свойства корня имбиря были описаны в работах Гиппократа, Авиценны и Конфуция.

Далее в нашей статье мы расскажем, почему так важно осенью добавить в свой рацион этот продукт, пишет 4mama.ua

Природное болеутоляющее средство Имбирь в народной медицине применяется как болеутоляющее средство при артрозах, ревматизме и артрите. В период осенних обострений хронических заболеваний суставов специалисты рекомендуют совместно с лечебными препаратами использовать корень имбиря. Можно сделать имбирную ванну: 3 столовые ложки порошка прокипятить в 1 литре воды в течение 10 минут, а затем вылить в ванну с теплой водой. Такая процедура облегчит боль в суставах и мышцах. Кстати, при вывихах и растяжениях этот способ тоже действенный.

Имбирь при простуде Эксперты чаще всего рекомендуют употреблять имбирь осенью. Почему? Потому что в это время года иммунитет ослаблен и подвержен простудным заболеваниям. А корень имбиря, благодаря своему противовоспалительному и антисептическому эффекту, помогает бороться с простудой и вирусами. И даже если вы уже заболели, наличие витамина С в этом продукте ускорит выздоровление. Имбирь можно добавлять в супы, делать чай с добавлением корицы и лимона.

Имбирь как отхаркивающее средство при кашле В составе имбиря находится такое вещество как цинерол. Он способствует разжижению мокроты при сильном кашле, а также при простудах и бронхите.

Специалисты рекомендуют не только употреблять в свежем виде имбирь при ангине, но полоскать горло эфирным маслом: на 250 мл воды 3-4 капли.

Корень имбиря согревает Холодной осенью хочется согреться. Так вот и согрейтесь напитком из имбиря, который не только насыщает организм витаминами, но и способен удерживать тепло, разгоняя кровь и улучшая обменные процессы.

Имбирь при головной боли Постоянно меняющаяся погода осенью влияет на состояние здоровья человека. Зачастую многие ощущают головную боль. И в этом случае на помощь может прийти корень имбиря. Добавьте в свежевыжатые соки имбирь. Он прекрасно сочетается с тыквенным, свекольным, яблочным и морковным соками. Головная боль прекратиться, а заряд бодрости и энергии появится.

Имбирь при усталости, стрессах У корня имбиря богатый послужной список витаминов, которые способен снять усталость, избавить от осенней хандры и апатии. Японцы считают корень имбиря незаменимым средством против стрессов.

Свежее дыхание с имбирем Чтобы убрать неприятный запах изо рта достаточно пожевать 5-7 минут небольшой кусочек имбиря и у вас освежится дыхание. Кстати, корень имбиря способен менять вкус во рту.

Похожие новости

26.10.17 08:03Как прожить осень без хандры?

12.10.17 11:49Две полезные ягоды, которые помогут вам обезопасить себя осенью от ОРВИ

03.08.17 20:00Ученые заявили, что шоколад может уберечь от инсульта

18.06.17 17:27Польза и вред шелковицы для здоровья

30.04.17 11:19Лечебные свойства орехов: польза и вред кешью

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595520

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама