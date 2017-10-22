Что есть осенью: 10 сезонных продуктов

Именно лето ассоциируется с полезным питанием: свежий салат, шпинат, руккола, клубника, черешня и абрикосы… Список можно продолжать до бесконечности. Но осенью на рынках тоже немало полезных сезонных ягод, овощей и фруктов, которые помогут вам придерживаться здорового питания.

На что следует обратить внимание?

Айва Когда на приладках появляется айва, у вас есть шанс попробовать что-то новое. Большинство сортов айвы слишком твердые, чтобы есть их сырыми, но сорт «ароматная» – достаточно сладкий. Если же вам попалась только обычная, берите ее: в айве очень много пектина, и из нее можно варить прекрасные варенья, мармелад и желе. Понадобится только собственно айва, сахар и цедра лимона. Для восточного варианта – кардамон. Рецептов очень много: мармелад с медом и мускатным орехом, желе с розмарином. Придется поработать, но зимой вы будете благодарны себе за труд.

Свекла Свекла – это не только хорошо знакомые борщ и винегрет. Это вкусно, но скучно. А ведь корнеплод используют шеф-повара самых знаменитых ресторанов, и они точно готовят не борщ. Вы не обязаны повторять сложные блюда мишленовских ресторанов, хотя, если хотите, то почему бы и нет? Найдите новые подходы к готовке свеклы. От простейшего салата с фетой и тыквенными семечками до маринованной свеклы, обжаренной на гриле. Она идеально подойдет к мясным блюдам. Пюре или сок свеклы станут отличным пищевым красителем – от равиоли до торта «Красный бархат». Включайте фантазию.

Фенхель Фенхель – это осеннее счастье. Душистый овощ в форме сердца добавит летнее настроение в осенние блюда, когда не хватает свежести. В то же время в нем много белка, и он прекрасно подходит для вегетарианцев. Фенхель можно добавлять в рагу, супы и салаты.

Грибы Шампиньоны продаются круглый год, но осенью можно найти сезонные виды – вкусный белый гриб, подберезовики, лисички, опята. Можно купить на рынке, а можно взять с собой термос, резиновые сапоги и друзей – и поехать на «тихую охоту». Перед поездкой внимательно прочтите, какие грибы съедобные. При малейших сомнениях оставьте гриб в лесу. Среди грибов есть условно ядовитые, которыми можно отравиться при неправильной готовке или в сочетании с алкоголем, так что будьте осторожны.

Свежие грибы можно отварить и заморозить на зиму, если их много, засушить, замариновать или просто обжарить с картошкой.

Пастернак Корнеплод с «литературным» именем хранится долго, и идеально подходит для супов и гарниров. Острый и согревающий суп порадует дождливым ноябрьским вечером. Пастернак можно даже запекать с медом.

Но будьте осторожны: кроме корнеплода нельзя есть ничего – листья и побеги токсичны.

Брюква Брюква – трансформер, «родившийся» от скрещивания капусты и репы. Его тоже используют в самых разных блюдах: в супах, запеканках, драниках и рагу. Со времен Средневековья и до восемнадцатого века дети в Британии использовали брюкву на Хеллоуин – тыквы в Европе не было, и вырезали рожицы из брюквы.

Цикорий Цикорий может быть основой и еды, и напитка. Корень цикория пробовали, наверное, все: из него делают напиток, заменяющий кофе для детей. А верхушка растения – один из самых красивых и вкусных видов салата. Запеченный салат становится гарниром к ветчине. В свежем виде он довольно горький, поэтому в салатах его дополняют апельсинами или другими сладкими фруктами.

Тыква Тыква – самый осенний овощ. В меню всех ресторанов и кафе появляются тыквенные пироги и супы, а города украшают яркими тыквами с вырезанными рожицами. Латте с тыквой, ароматный и пряный, помогает ощутить настроение осени. Кроме сладкого пирога с тыквой, можно сделать молочную кашу с рисом, сварить сироп или высушить семечки и добавлять их в салаты.

Бузина Бузина плодоносит в сентябре. Как и другие ягоды, ее можно есть свежей, замораживать, варить варенье. Если вы не любите сладкое, добавьте ягоды в маринад для огурцов – вкус будет потрясающий. Бузиновый сок можно добавить в сироп, ликер, использовать в горячем чае или с более крепкими напитками.

Клюква Эта осенняя ягода очень хороша. Если все же для вас она чересчур кислая, сделайте пирог или морс. Из клюквы можно приготовить замечательный соус к запеченному мясу.