Список продуктів, які покращують пам'ять: це варто знати

22.10.17 14:39Сколько просмотров этой статьи237Сколько комментариев этой статьи0

Правильне та збалансоване харчування – це запорука здоров'я.

Є кілька продуктів, які позитивно впливають на здатність запам'ятовувати нову інформацію та концентруватись. Їх точно варто додати до свого раціону, пише 24tv.ua

Риба

В першу чергу вам варто додати в свій раціон жирну рибу (наприклад, лосось і сардини). Вона містить Омега-3 жирні кислоти для оптимального функціонування мозку і вітамін D для запобігання розвитку недоброякісних пухлин.

Чорниця

Чорниця може поліпшити або відстрочити короткочасну втрату пам'яті. Ці ягоди багаті антиоксидантами, які стимулюють пізнавальну функцію мозку. Для позитивного результату досить споживати дві чашки чорниці в тиждень.

Кава

Відмінна новина для кавоманів – кофеїн може сприяти короткочасному підвищенню концентрації і пам'яті, а також впливати на вікове зниження когнітивних функцій. Крім цього, вчені прийшли до висновку, що люди, які п'ють каву, мають на 65% менше шансів на розвиток хвороби Альцгеймера, ніж ті, хто відмовляє собі в цьому задоволенні.

Горіхи

Вітамін Е здатний запобігти зниженню когнітивних функцій. Особливу увагу варто звернути на мигдаль, який, крім вітаміну Е, містить ще й кальцій.

Оливкова олія

Оливкова олія містить поліфеноли, потужні антиоксиданти, які можуть запобігти і, в деяких випадках, зупинити хвороби, які пов'язані з віковою втратою пам'яті. Це ще один привід замінити звичну соняшникову олію на оливкову.

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