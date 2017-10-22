Медреформа: кто за что будет платить? (видео)

22.10.17 18:40Сколько просмотров этой статьи255Сколько комментариев этой статьи0

19 октября Парламент 240 голосами принял законопроект, давший старт медицинской реформе в Украине. Изменения коснутся пока только одной составляющей отрасли — так называемой «первички».

Главный старт медреформы планируется в 2020 году. В 2018-м начнутся первые незначительные, но важные изменения в сотрудничестве врачей с пациентами, они затронут первичное звено здравоохранения и условия сотрудничества семейного врача и пациента, пишет IVASI.NEWS.

Это означает, что поликлиники превратятся в семейные амбулатории, а сегодняшние терапевты и педиатры станут семейными врачами «широкого профиля». Будут и насморк лечить и беременность вести. А также выдавать заветные талончики на профильные обследования и к узким специалистам. Сама же специализированная медпомощь, которая является вторым и третим звеном реформы, будет «отреформирована» позже — в 2019-2020 годах.

«С января пациент может прийти в любую поликлинику, которая ему удобна, независимо от наличия прописки или ее отсутствия, и к врачу, у которого он хочет обслуживаться. Будет действовать возможность подписания так называемого бесплатного договора с врачом. С момента подписания государство начинает платить этому врачу за вас«, — объясняет эксперт по медреформе Ольга Стефанишина.

Де-факто, в законе произошел раздел на «бесплатную» медицину и «всю остальную». Какие медуслуги покроет госбюджет, а какие придется оплачивать украинцам, будет отдельным актом утверждать Кабмин, а затем принимать Верховная Рада в рамках голосования за бюджет. И такой пересмотр «пакета» будет происходить ежегодно.

Стоимость каждой медуслуги определит Минздав. За «бесплатные» для пациентов услуги заплатят из госбюджета (то есть, из наших налогов). Эта форма оплаты получила название «деньги ходят за пациентом».

У авторов медреформы есть хорошая и плохая новости для врачей.

Первая заключается в том, что украинские врачи смогут зарабатывать в несколько раз больше. Размер их доходов будет зависеть от количества пациентов.

«Постепенно врачи первичного звена будут забывать такое слово, как «зарплата», и станут оперировать словом «доход», который будет зависеть от количества пациентов у врача. Также их ждут такие изменения, как свобода выбора места работы и прекращение статуса бюджетника«, — объяснил замглавы Минздрава Павел Ковтонюк на пресс-конференции по разъяснению реформы.

Со старта медреформы каждый врач сможет выбирать форму работы: он может остаться наемным работником в коммунальном предприятии Минздрава или же практиковать как частник. В любом случае государственные деньги пойдут как одним, так и другим. За каждого пациента врач получит 370 грн, а за детей и пенсионеров государство будет платить в два раза больше.

Теперь о плохой новости. Она заключается в том, что в борьбе за пациентов многие врачи могут потерять работу. Поэтому, как утверждают в министерстве, у медиков появится стимул предоставить качественное обслуживание пациенту, чтобы не потерять свой доход.

«Сокращение штата будет зависеть от того, как врач лечит и есть ли у него пациенты. Я думаю, что сеть медицинских учреждений и врачей будет оптимизирована. Но все это будет происходить плавно. У нас в полтора раза больше врачей, чем в соседних странах. Поэтому можно ожидать, что какая-то часть врачей будет оптимизирована«, — объяснила Стефанишина.

По словам многих парламентариев, медреформа реально была нужна власти для одного — создания нового органа — Национальной медицинской службы. В этот госорган с особым статусом будут идти все деньги на медицину из бюджета. К примеру, в 2017-м сумма составляет около 70 млрд грн.

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