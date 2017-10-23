18.10.17 08:083060
Стало відомо, що буде з безкоштовними ліками, коли почне діяти медреформа
|23.10.17 10:24
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Медична реформа не передбачає скасування державних програм із забезпечення пацієнтів ліками за умов невеликої доплати.
Медична реформа не передбачає скасування державних програм із забезпечення пацієнтів ліками за умов невеликої доплати.
Про це експерт "Реанімаційного пакету реформ" (РПР), один із співавторів медичної реформи Володимир Курпіта розповів в ефірі Еспресо.TV.
-На даний момент Міністерство охорони здоров'я веде 18 державних програм (забезпечення ліками пацієнтів). І прийнятий закон не говорить нічого про скасування цих програм. Ці програми будуть залишені й вони передбачають видачу безкоштовних ліків для частини пацієнтів, - пояснив він. Разом з тим, пояснив Курпіта, поступово Україна переходитиме на іншу модель, яка називається "модель реімбурсації" або відшкодування коштів.
-Цьогоріч таку модель було запущено для 3-х захворювань: це бронхіальна астма, цукровий діабет 2-го типу і сердцево-судинні захворювання, - зазначив співавтор медреформи. Надалі така модель розширюватиметься за рахунок нових захворювань.
-Якщо хтось зараз, наприклад, отримує безкоштовний інсулін і ще якусь суму доплачує, то держава буде говорити: "Ми можемо забезпечити Вас ось таким типом інсуліну, але, якщо Ви хочете перейти на якійсь інший або дорожчий, Ви маєте право доплатити різницю між тим, який був, і тим, який є, - наголосив експерт. Таким чином, усі державні програми з видачі ліків поки що зберігаються.