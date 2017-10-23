Чому кава небезпечна для здоров’я: оприлюднено нові факти

23.10.17 11:27Сколько просмотров этой статьи203Сколько комментариев этой статьи0

Каву потрібно пити, але тільки знати міру – не більше 4 чашок на день – це межа, яку не слід переступати. До речі, навіть при такій кількості у людини може порушитися сон і вона зіткнеться з безсонням, що не дуже добре для здоров’я.

Про це повідомляє “Народна Правда” з посиланням на healthystyle.

Чому потрібно обмежити вживання кави:

1.Цей напій перешкоджає засвоєнню життєво необхідних вітамінів, мінералів і мікроелементів. В результаті цього можуть виникнути деякі проблеми зі здоров’ям, наприклад, крихкість кісток, викликана дефіцитом кальцію в організмі.

2.Вчені, які проводили масу досліджень, пов’язаних із кавою, неодноразово приходили до висновку – вагітним жінкам категорично не можна вживати кофеїновмісні напої. Цей висновок обумовлено тим, що кофеїн негативно впливає на гормональний фон в організмі людини, дозволяючи вироблятися гормону стресу. Тому на різних термінах вагітності не варто захоплюватися кавою.

3.Медики давно розвінчали міф про позитивний вплив кави на психічний стан і настрій людини. Правда полягає знову-таки в тому, що кофеїн сприяє зростанню гормонів стресу, тим самим знищуючи гормони щастя. Так відбувається насправді, а стереотипи, пов’язані з кавою, це лише надумане судження, в яке всі звикли вже вірити.

4.Про безсоння через каву знають всі, тому доцільно скоротити кількість уживаного напою, ніж потім страждати від недосипу.

5.Кава, як і алкоголь, згубно впливає на печінку. Виявляється, печінка кофемана не менше виснажена, ніж у алкозалежної людини.

Це основні причини, через які слід перестати пити каву у великій кількості. Але є ще одна і вона найголовніша у осінньо-зимовий період. Завдяки цьому напою значно знижується імунітет і якщо вам не хочеться часто хворіти, що постарайтеся пити всього 1-2 чашки кави на день.

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