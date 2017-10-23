Собрали череп, как головоломку: 5-летнему мальчику провели опаснейшую операцию

Маленькому мальчику из Великобритании провели уникальную операцию, в ходе которой ему разобрали и собрали назад череп.

Как сообщает The Daily Mail, Лео Хатчинсон родился с редким заболеванием, известным как сагиттальный краниосиностоз. Его череп давит на мозг и если его не лечить, может вызвать слепоту или еще более серьезные повреждения головного мозга.

Малышу было всего 7 месяцев, когда он перенес свою первую операцию, которая заключалась в том, чтобы вытащить "каждый кусочек черепа" и "разрезать его на кусочки".

В ходе второй процедуры, Лео были вставлены болты, как у Франкенштейна, которые его мать должна крутить каждый день, чтобы снять давление на голову.

На двадцатой неделе беременности, врачи обнаружили, что голова у мальчика больше, чем должна быть на этих сроках. Тем не менее, когда он родился, педиатр проверил его и выписал из больницы.

Позже мама мальчика стала беспокоиться, когда Лео стал отставать в развитии. Благодаря упорству матери, врачи наконец поставили диагноз Лео.

По словам мамы, врачи разрезали его череп на куски, сделали в нем дыры и щели, а потом вернули его на место, "собрав, как паззл". Позже ребенку провели еще одну операцию, в ходе которой вставили ему в череп специальные болты, которые нужно было крутить каждый день на протяжении месяца.

На сегодняшний день мальчик чувствует себя хорошо и добилася больших успехов, догоняя своих свертсников.