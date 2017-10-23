Собрали череп, как головоломку: 5-летнему мальчику провели опаснейшую операцию

23.10.17 16:14Сколько просмотров этой статьи203Сколько комментариев этой статьи0

Маленькому мальчику из Великобритании провели уникальную операцию, в ходе которой ему разобрали и собрали назад череп.

Как сообщает The Daily Mail, Лео Хатчинсон родился с редким заболеванием, известным как сагиттальный краниосиностоз. Его череп давит на мозг и если его не лечить, может вызвать слепоту или еще более серьезные повреждения головного мозга.

Малышу было всего 7 месяцев, когда он перенес свою первую операцию, которая заключалась в том, чтобы вытащить "каждый кусочек черепа" и "разрезать его на кусочки".

В ходе второй процедуры, Лео были вставлены болты, как у Франкенштейна, которые его мать должна крутить каждый день, чтобы снять давление на голову.

На двадцатой неделе беременности, врачи обнаружили, что голова у мальчика больше, чем должна быть на этих сроках. Тем не менее, когда он родился, педиатр проверил его и выписал из больницы.

Позже мама мальчика стала беспокоиться, когда Лео стал отставать в развитии. Благодаря упорству матери, врачи наконец поставили диагноз Лео.

По словам мамы, врачи разрезали его череп на куски, сделали в нем дыры и щели, а потом вернули его на место, "собрав, как паззл". Позже ребенку провели еще одну операцию, в ходе которой вставили ему в череп специальные болты, которые нужно было крутить каждый день на протяжении месяца.

На сегодняшний день мальчик чувствует себя хорошо и добилася больших успехов, догоняя своих свертсников.

Похожие новости

17.10.17 09:58Как с медицинской стороны пиво влияет на организм

12.08.17 08:56Девушке из Николаева предстоит операция по трансплантации костного мозга – необходимо собрать $120 тысяч

03.07.17 18:29Ученые рассказали, чем опасны гаджеты для детей до 12 лет

18.06.17 17:27Польза и вред шелковицы для здоровья

09.06.17 09:479-летний школьник неделю ходил с 6,5-сантиметровым осколком стекла в шее

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама