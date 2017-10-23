Как жизнь в городе влияет на головной мозг человека

Окружающая среда может влиять на формирование структуры и функций головного мозга.

В Германии Институтом развития человека Макса Планка (Max Planck Institute for Human Development) была изучена взаимосвязь между доступностью для горожан природы вблизи дома и здоровьем головного мозга, передает СобКор.

Как оказалось, жизнь в городе может вызвать хронический стресс из-за высокого шума и загрязнения воздуха. В результате чего жители мегаполисов подвергаются более высокому риску развития психических заболеваний, таких как депрессия, тревожные расстройства и шизофрения, чем жители небольших городов.

Также у горожан сильнее повышена активность мозжечковой миндалины — центрального ядра головного мозга, которое играет важную роль в обработке реакций на опасность и стресс.

В свою очередь, проживание в сельской местности или около природы хорошо сказывается на психическом здоровье и благополучии людей. Поэтому было принято решение более детально изучить горожан.

В исследовании приняли участие 341 доброволец в возрасте 61 года – 82 лет. Ученые учли среду обитания горожан — тех, кто живет вблизи леса, городской зелени и пустырей.

Помимо проведения тестов на память и способность рассуждать, была проанализирована структура различных областей головного мозга, в частности миндалины, с использованием магнитно-резонансной томографии. Затем исследователи объединили данные о состоянии головного мозга с геоинформацией о местах проживания участников.

Полученные данные подтверждают, что окружающая среда может влиять на формирование структуры и функций головного мозга. Так, жители городов, живущие рядом с лесом, с большей вероятностью демонстрировали признаки физиологически здоровой структуры мозжечковой миндалины и поэтому, видимо, лучше справляются со стрессом. Этот эффект оставался стабильным у лиц с разным уровнем образования и доходов. Проживание вблизи городской зелени, воды или пустыря не оказывало положительного влияния на головной мозг.

Ученые отмечают, что необходимы дополнительные исследования в этой области, чтобы более детально проанализировать, как жизнь в городе сказывается на головном мозге человека.