Продукты, которые помогают уснуть

Проблемы с отходом ко сну все люди решают по-разному – кто-то уповает на снотворное, другие же изнуряют себя тренировками, пьют отвары из трав или устанавливают кровать по фэншую.

В то же время существует намного более простой способ заснуть легко, непринужденно и с пользой для тела.

Заключается он в правильном подборе продуктов.

Ученые пришли к мнению, что человеку могут помочь избавиться от бессонницы некоторые продукты питания.

Так, например, эксперты уверены, что стакан молока и ложка меда или настой зверобоя перед сном помогут человеку крепче уснуть.

Исследователи напоминают и про то, что хорошим снотворным может оказаться алкоголь, однако он будет пагубно влиять на некоторые органы.

В случае, если еда не помогает, эксперты предлагают принять теплый душ перед сном, убедиться, что человек спит на удобной кровати и в удобной одежде.

Ученые также напоминают, что при продолжающейся бессоннице рекомендуется обратиться к врачу.