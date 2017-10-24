Король фруктов - гранат. Польза и вред для здоровья организма

24.10.17 14:03Сколько просмотров этой статьи205Сколько комментариев этой статьи0

Гранат относится к категории древних фруктов. Его нередко называют королевским ввиду специфической «короны» у основания плода. Издавна гранаты пользовались популярностью у знатных особ. Сегодня же плод можно купить повсеместно. Ввиду высокого скопления ценных элементов люди задаются вопросами, которые касаются пользы и вреда продукта.

Польза граната

Ценность затрагивает детей, которые находятся в зоне риска по проявлению дистрофии или анемии. Гранат восполняет нехватку железа, повышает аппетит. Отсюда дети быстрее набирают в весе и лучше себя чувствуют.

Пользу несут не только зёрнышки граната, но и кожура, белёсые перегородки. Не выбрасывайте их после чистки. «Отходы» снижают боли в желудке и облегчают работу внутреннего органа. Готовьте из сырья отвар, употребляйте при необходимости.

Гранат включает дубильные соединения, которые отвечают за регенерацию кожи. Полезно делать компресс из марли и отвара на зёрнах, затем прикладывать его к больному месту. Обязательно пользуйтесь прохладным компрессом.

Чтобы повысить аппетит, достаточно после неплотного завтрака скушать ½ часть граната. Так вы пошлёте сигнал в мозг о том, что организму пора просыпаться. Вместе с этим ускорятся метаболические процессы, начнётся усиленная выработка желудочного сока.

Гранатовые плоды полезны людям, у которых имеются отклонения в работе сердечной мышцы. Помимо очевидного лечебного воздействия продукт также проводит профилактику ИБС, брадикардии, инфаркта Миокарда, инсульта и пр.

Сок и зёрна граната ускоряют выработку новых телец крови, усиливают кровоток, нормализуют артериальное и внутричерепное давление. При приёме граната в малых количествах улучшается вязкость крови, а также мягко раскрываются сосуды.

Перед целебными свойствами граната не устоит ни один вирус. Плод необходимо кушать во время ангины, гриппа, простудных заболеваний, общего упадка сил и интоксикации. Гранат обеззараживает организм и повышает его защитные силы.

Полезно потреблять сок гранатов для борьбы со стоматитом и другими недугами такого плана. Также напиток очищает ротовую полость от неприятного запаха, частично отбеливает зубную эмаль, укрепляет дёсны, обеззараживает, освежает дыхание.

Если вы столкнулись с неприятными симптомами болей и першения в горле, проведите полоскание свежевыжатым фрешем. Главное, предварительно разбавьте его столовой водой и немного подогрейте.

Входящие в плоды эстрогены благотворно влияют на состояние женщин, находящихся в климатическом периоде. Вещества снижают численность приливов, нормализуют психику. Также польза для девушек обусловлена скоплением эллаготанина, который проводит профилактику онкологии молочных желёз.

Плоды обладают приятным свойством полностью очищать организм, все его системы, органы. Ввиду этого наступает улучшение самочувствия. Из организма выводится всё: тяжёлые металлы, радионуклиды, старые отходы (шлаки), ядовитые вещества. Плоды полезно кушать людям, которые проходят химиотерапию.

Полезные свойства гранатов затрагивают также представителей сильной половины населения. Входящий витамин В12 улучшает приток крови в зоне паха, отсюда усиливается потенция и репродуктивная деятельность.

Вред граната

Важно соблюдать рекомендованную норму потребления фруктов в сутки. Злоупотребление гранатом вызывает диарею, расстройство желудка и тошноту. В этом случае фрукт способен нанести колоссальный вред организму.

У некоторых людей на гранат проявляется аллергия или индивидуальная непереносимость, поэтому будьте осторожнее. Сок и сам фрукт понижают АД, поэтому при приёме медикаментов стоит посоветоваться со специалистом. Либо ограничьте поедание плода.

При сахарном диабете приём граната индивидуален, поэтому при имеющемся недуге не спешите потреблять плоды. Посоветуйтесь с лечащим врачом. Сок и плоды насыщены сахаром и фруктозой, будьте осторожны.

За счёт высокой кислотности в составе плода, потребление граната может разрушать эмаль. При повышенной чувствительности зубов в обязательном порядке разбавляйте гранатовый сок очищенной водой.

Запрещается поедание граната наряду с некоторыми медикаментами, которые разжижают кровь, снижают уровень плохого холестерина. Фрукт противопоказан при патологиях язвы 12-перстной кишки и желудка, аллергии, пульпите, гастрите, геморрое и панкреатите.

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