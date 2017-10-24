В Израиле сделали важный шаг к созданию вакцины от рака груди

24.10.17 17:58Сколько просмотров этой статьи210Сколько комментариев этой статьи0

Израильские ученые, вместе с исследователями из США, ЕС, Канады и Японии выявили 65 мутаций, вызывающих раковые изменения в молочной железе, и еще 7 изменений в генах, ответственных за развитие опухолей, не реагирующих на гормональную терапию.

Как сообщает "Вести. Израиль", рак груди вызывается взаимодействием множества врожденных генетических факторов и внешней среды. К генетическим относятся сравнительно редкая мутация BRCA1-BRCA2, повышающая предрасположенность к болезни, и длинный список более распространенных мутаций, вносящих свою лепту в заболеваемость.

По мнению авторов исследования, оно поможет лучше понять причины болезни и найти новые способы лечения.

Исследование координировали ученые из Кембриджского университета в Великобритании. Были обследованы 275 тысяч женщин во всем мире, 146 тысяч из них имели опухоль молочной железы. В Израиле обследовали 16 тысяч женщин, включая 8 тысяч больных. Им проводили анализ ДНК по пробам крови с использованием современного оборудования, способного выявить тысячи мутаций. Анализ результатов указал на 72 изменения генома, провоцирующиего рак груди.

По словам профессора Гада Реннерта, заведующего Всеизраильским центром контроля рака в больничной кассе "Клалит", произошел большой прорыв. Он приведет к созданию новых методов лечения и даже прививки от рака груди. До сих пор с мутациями связывали лишь единичные проценты случаев болезни. Исследование показало, что 25% опухолей вызваны мутациями, которые можно выявить через простой анализ крови.

В 90% случаев первый признак - уплотнение в груди. Но есть и другие симптомы. 70% опухолей развиваются в верхне-наружном отделе железы, включая подмышечную область, и надо внимательно обследовать эту область. При обнаружении чего-либо из приведенного списка надо срочно записываться на прием к врачу.

Грудь (молочная железа)

  • изменение формы и размера;

  • расширенные или хорошо заметные вены;

  • уплотнение;

  • впадина или выпуклость на коже;

  • упорный непрекращающийся зуд;

  • дискомфорт или боли (редко).

Сосок

  • кровянистые или водянистые выделения;

  • сыпь на самом соске или вокруг него;

  • втягивание соска внутрь;

  • уплотнение.

Рука

  • отечность верхней части плеча;

  • отечность под мышкой.

Об этом сообщает Обозреватель.

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