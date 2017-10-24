18.10.17 08:083060
Вспышка гепатита на Харьковщине
|24.10.17 18:47
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В Харьковской области зарегистрировано 11 случаев вирусного гепатита.
В Харьковской области зарегистрировано 11 случаев вирусного гепатита.
Как сообщили в "Харьковском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины", по состоянию на 24 октября среди жителей пгт Андреевка Балаклейского района зарегистрированы 11 случаев вирусного гепатита, в том числе шесть в семьях (одна семья – четверо больных и еще одна - двое).
По данным лабцентра, все больные продолжают лечение в инфекционном отделении Балаклейской ЦРБ.
Диагноз "острый вирусный гепатит А" подтвержден десятерым больным.
В пробах питьевой воды, отобранных по месту проживания и обучения заболевших, антиген гепатита не обнаружили.
Противоэпидемические мероприятия продолжаются, пишет Багнет.