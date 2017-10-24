Вспышка гепатита на Харьковщине

В Харьковской области зарегистрировано 11 случаев вирусного гепатита.

Как сообщили в "Харьковском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины", по состоянию на 24 октября среди жителей пгт Андреевка Балаклейского района зарегистрированы 11 случаев вирусного гепатита, в том числе шесть в семьях (одна семья – четверо больных и еще одна - двое).

По данным лабцентра, все больные продолжают лечение в инфекционном отделении Балаклейской ЦРБ.

Диагноз "острый вирусный гепатит А" подтвержден десятерым больным.

В пробах питьевой воды, отобранных по месту проживания и обучения заболевших, антиген гепатита не обнаружили.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются, пишет Багнет.