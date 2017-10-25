18.10.17 08:083060
Названы самые полезные сорта меда
|25.10.17 08:28
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Какому виду меда отдать предпочтение.
Какому виду меда отдать предпочтение.
Несмотря на то, что мед почти на 80 процентов состоит из сахара, его сорта отличаются не только по цвету, консистенции, аромату, но и по вкусу. Существует более 100 сортов меда, о вкусовых качествах и полезных свойствах самых распространенных из которых мы вам расскажем, передает Сегодня.
Акациевый мед считается самым лучшим у ценителей и гурманов, на цвет он почти прозрачный с легким желтоватым или зеленоватым оттенком. Такой мед очень жидкий и медленно кристаллизуется. Рекомендуется как средство от бессонницы, полезен для желудочно-кишечного тракта и почек.
Гречишный мед может быть от темно-желтого до темно-коричневого цвета с красноватым оттенком, любим за свой сильный аромат и пикантный вкус. Используется в народной медицине как сильное бактерицидное средство. Из-за высокого содержания железа мед полезен при малокровии. Гречишный мед идеально подходит для выпечки пряников.
Каштановый мед собирается в южных районах, его цвет варьируется от янтарного до темно-коричневого. Имеет специфический вкус с горчинкой и сильный травяной аромат. В каштановом меде присутствует доля медвяной росы, что делает его особенно богатым минералами и энзимами.
Липовый мед, пожалуй, самый популярный. Для липового меда характерен светло-желтый цвет с беловатым оттенком. Обладает нежным вкусом, в зависимости от места сбора может иметь легкую горчинку. Отличное средство для лечения и профилактики всех видов простудных заболеваний и астмы.