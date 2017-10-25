Десять продуктов, которые подготовят организм к сезону холодов

25.10.17 09:45Сколько просмотров этой статьи167Сколько комментариев этой статьи0

Все эти продукты доступны нам осенью и сейчас — самое время включить их в рацион питания.

В холодное время года меняется не только погода, но и настроение и самочувствие людей, поэтому очень важно позаботиться о себе самостоятельно. Диетологи рекомендуют начать с питания и ежедневно налегать на полезные продукты, которые подготовят организм к холодам, укрепят иммунитет и предупредят развитие сезонных заболеваний, в том числе и депрессии, пишет Med2.

Эти продукты должны присутствовать на столе каждый день:

Яблоки. Помимо витамина С, в яблоках много железа, улучшающего состав крови. А еще яблоки богаты антиоксидантами, которые благотворно воздействуют на организм человека и защищают его клетки от старения.

Грибы. В грибах много белков, но при этом мало калорий, поэтому они являются достойной альтернативой жареному жирному мясу. Плюс ко всему, в грибах есть калий — полезный микроэлемент для сердца и сосудов.

Тыква — природный антиоксидант, обладающий массой полезных веществ, в том числе и витаминов, которые заботятся об иммунной системе, зрении, пищеварении и других.

Облепиха. Эта ягода является мощным профилактическим и целебным свойством, борющимся с авитаминозом. С ее помощью можно укрепить иммунитет и обогатить рацион питания витаминами.

Орехи. Жирные кислоты в составе всех орехов — самое ценное вещество, которое приносит пользу всему организму. Плюс ко всему, в орехах содержится витамин С и витамины группы В, оказывающие благотворное воздействие на нервную систему.

Шиповник. Практически рекордсменом по содержанию главного витамина для иммунитета, а именно "С", способен еще и выводить из организма лишнюю жидкость вместе с токсинами и прочими болезнетворными микроорганизмами.

Капуста. Чем свежее капуста, тем больше в ней витамина С. Нельзя не отметить, что капуста положительно воздействует на пищеварение, за счет чего улучшается общее самочувствие человека и укрепляется его иммунная система.

Баклажаны. В "синеньких" есть и витамин С и магний, а вместе они укрепят нервную систему и усилят защитную функцию организма перед вирусами и инфекциями.

Топинамбур. Этот продукт поможет ускорить обмен веществ, восстановить микрофлору кишечника, усилить производство иммунных клеток, укрепить сердечную мышцу, очистить желудочно-кишечный тракт и так далее. В общем, топинамбур можно смело назвать суперфудом осени.

Болгарский перец. В этом перце достаточно аскорбиновой кислоты и витамина С, при помощи которых защитная функция организма усиливается в разы.

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