18.10.17 08:083060
Ученые выяснили, чем грозит употребление воды из-под крана
|25.10.17 10:48
|168
|0
Специалисты обнаружили в водопроводной воде десять опасных для человека веществ.
Специалисты обнаружили в водопроводной воде десять опасных для человека веществ.
В воде из-под крана специалисты обнаружили медицинские препараты, гербициды, бисфенол А, гормоны, сульфаты, тяжелые металлы, мышьяк, радиоактивные элементы, железо, а также следы органических удобрений. Эти вещества оказываются в грунтовой воде, а затем попадают в воду, которая позже течет по нашим трубам, сообщает Gogetnews.
Накопление данных веществ в организме человека приводит к серьезным проблемам со здоровьем и увеличивает риск развития онкологических заболеваний.