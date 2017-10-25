Ученые выяснили, чем грозит употребление воды из-под крана

Специалисты обнаружили в водопроводной воде десять опасных для человека веществ.

В воде из-под крана специалисты обнаружили медицинские препараты, гербициды, бисфенол А, гормоны, сульфаты, тяжелые металлы, мышьяк, радиоактивные элементы, железо, а также следы органических удобрений. Эти вещества оказываются в грунтовой воде, а затем попадают в воду, которая позже течет по нашим трубам, сообщает Gogetnews.

Накопление данных веществ в организме человека приводит к серьезным проблемам со здоровьем и увеличивает риск развития онкологических заболеваний.