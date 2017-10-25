В Украине снизилось количество заболевших гриппом и ОРВИ

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области.

В Украине за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 140 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"На третьей неделе октября заболели более 140 тысяч человек. Чаще всего болели и нуждались в медицинской помощи в больнице дети до 14 лет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области (659,9 на 100 тысяч населения), а наименьший – в Одесской (152,1 на 100 тысяч населения).

В Минздраве напомнили, что в октябре начался сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, который будет продолжаться до мая следующего года.