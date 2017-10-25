18.10.17 08:083060
В Украине снизилось количество заболевших гриппом и ОРВИ
|25.10.17 16:39
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Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области.
Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области.
В Украине за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 140 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"На третьей неделе октября заболели более 140 тысяч человек. Чаще всего болели и нуждались в медицинской помощи в больнице дети до 14 лет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области (659,9 на 100 тысяч населения), а наименьший – в Одесской (152,1 на 100 тысяч населения).
В Минздраве напомнили, что в октябре начался сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, который будет продолжаться до мая следующего года.