В Украине снизилось количество заболевших гриппом и ОРВИ

25.10.17 16:39Сколько просмотров этой статьи172Сколько комментариев этой статьи0

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области.

В Украине за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 140 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"На третьей неделе октября заболели более 140 тысяч человек. Чаще всего болели и нуждались в медицинской помощи в больнице дети до 14 лет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области (659,9 на 100 тысяч населения), а наименьший – в Одесской (152,1 на 100 тысяч населения).

В Минздраве напомнили, что в октябре начался сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, который будет продолжаться до мая следующего года.

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