Представлены новые руководители городской и областной детских больниц

25.10.17 18:14Сколько просмотров этой статьи180Сколько комментариев этой статьи0

Николаевскую городскую детскую больницу №2 возглавила Татьяна Георгиева, ранее руководившая областным детским туберкулезным санаторием «Дубки». Исполняющим обязанности главного врача областной детский клинической больницы стал Александр Плиткин.

Об этом стало известно сегодня, 25 октября, в ходе заседания коллегии управления здравоохранения Николаевского горсовета, сообщает пресс-служба облздрава, передает Маю право.

—Ирина Шамрай (начальник горздрава, - прим.) подчеркнула, что назначенные специалисты являются прекрасными кризис-менеджерами и опытными руководителями, которые на предыдущих должностях доказали свои знания, получили необходимые навыки управления, значительно улучшили работу подчиненных им учреждений. Татьяна Анатольевна и Александр Юрьевич, в свою очередь, заверили присутствующих на медицинской коллегии, что сделают все возможное для дальнейшего процветания вверенных учреждений здравоохранения, - сказано в сообщении.

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