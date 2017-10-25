Представлены новые руководители городской и областной детских больниц Николаевскую городскую детскую больницу №2 возглавила Татьяна Георгиева, ранее руководившая областным детским туберкулезным санаторием «Дубки». Исполняющим обязанности главного врача областной детский клинической больницы стал Александр Плиткин. Об этом стало известно сегодня, 25 октября, в ходе заседания коллегии управления здравоохранения Николаевского горсовета, сообщает пресс-служба облздрава, передает Маю право. —Ирина Шамрай (начальник горздрава, - прим.) подчеркнула, что назначенные специалисты являются прекрасными кризис-менеджерами и опытными руководителями, которые на предыдущих должностях доказали свои знания, получили необходимые навыки управления, значительно улучшили работу подчиненных им учреждений. Татьяна Анатольевна и Александр Юрьевич, в свою очередь, заверили присутствующих на медицинской коллегии, что сделают все возможное для дальнейшего процветания вверенных учреждений здравоохранения, - сказано в сообщении. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама