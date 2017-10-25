Медики развеяли популярные мифы о лечении простуды и гриппа

25.10.17 19:57Сколько просмотров этой статьи185Сколько комментариев этой статьи0

Многие общепринятые методы домашнего лечения при ОРВИ и гриппе – на самом деле не помогают исцелиться, а, наоборот, вредят. О том, как не нужно лечиться заболевшим, группа ученых рассказала на страницах СМИ.

Так, биолог и фармаколог Наталья Опыхтина сообщила о том, что простудившегося человека не нужно поить горячим молоком и напитками на его основе. Молочные белки (казеины) мешают организму быстро выводить патогенные компоненты, по этой причине на период болезни лучше не налегать на молочку, дала совет эксперт. Врач отметила, что вирусы простуды и гриппа «боятся» щелочной среды, так что из питья самой полезной станет минеральная вода типа нарзана или боржоми. Уже переболевшему человеку, по ее словам, наоборот, будут крайне полезными кефир и натуральные кисломолочные продукты.

Кроме того, гриппующим и простывшим лучше не давать сладкого, особенно мучных жирных десертов. Опыхтина указала на то, что такие продукты ведут к сгущению слизи в организме, — это опасно в плане развития гайморита, бронхита, пневмонии.

Что часто несут в дар болеющим людям? Апельсины. Кажется, что эти фрукты как источник витамина С особенно кстати при простуде. Но Наталья Опыхтина пояснила, что цитрусовые негативно влияют на процесс усвоения организмом противовоспалительных лекарств, содержащих ацетилсалициловую кислоту и принимаемых заболевшими людьми, — например, аспирина. Кроме того, цитрусы еще больше раздражают слизистую ткань, и без того страдающую от приема медикаментов.

Также не нужно налегать на малину и малиновое варенье, — и, прежде всего, тем, кто принимает разжижающие кровь препараты, пьет аспирин, а также имеет хронические заболевания сердца. В противном случае возникает риск ненужных и опасных кровотечений.

Другое антиполезное средство лечения – стремление к прогреву и потению. Прогревание лишь усиливает воспаление и увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, заявил отоларинголог Анатолий Смирнитский. Так что не нужно делать ингаляции горячим паром при заложенности носа и гайморитах, а также компрессы на горло при ангине – при этом есть вероятность усугубить инфекцию, пишут Новости Ю.

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