Как измерить температуру тела без градусника

26.10.17 10:43Сколько просмотров этой статьи162Сколько комментариев этой статьи0

Случается, что градусника нет под рукой, а температуру тела нужно срочно померить.

Каждый хоть раз оказывался в ситуации, когда нужно срочно измерить температуру тела, а градусника, как назло, под рукой нет. В этом случае стоит знать, как это проделать подручными средствами с помощью советов народных целителей и просто умудренных жизненным опытом людей, информирует healthystyle.info.

Самый простой и популярный метод – приложить ладонь ко лбу. Наверняка каждый из нас проходил через такую процедуру в детстве, попадая раскрасневшимся от активных игр в поле зрения мамы или бабушки. Если у человека нормальная температура, такое прикосновение сразу же покажет, что у второго человека имеется повышенная температура.

Также проверить наличие температуры можно, если приложить ко лбу губы или веко – это участки тела с самой нежной кожей, которая моментально реагирует на любые изменения температуры.

Самому определить температуру тела у себя же можно так: нужно сложить ладони, образовав «чашу» и поднести ее ко рту. Затем нужно выдохнуть в нее. Когда у вас повышенная температуре, то вы сразу уловите жар краями носа.

Еще один способ измерить самому себе без посторонней помощи температуру тела — при помощи своего пульса. Важно знать, что 1 градус повышенной температуры равен дополнительным 10 ударам в минуту. Поэтому, когда ваш пульс выше на 20 ударов, то температура тела составляет примерно 39 градусов. Этот способ рекомендуется тем, кто хорошо знает свой нормальный пульс. Перед измерением пульса нельзя пить кофе и делать физические упражнения.

Также определить пониженную температуру, которая случается при упадке сил, можно на основании самочувствия. В таком состоянии наваливаются сонливость, бывают довольно прохладными лоб и грудь. Вполне возможны покалывания в конечностях. А для определения повышенной температуры следует закрыть глаза и прислушаться к себе — если вы почувствовали жжение в веках, то температура повышена. Можно попытаться резко посмотреть в разные стороны — если это тяжело сделать, то температура вашего тела выше нормальной.

Помните, что повышение температуры в большинстве случаев сопровождается ломкой в суставах, ознобом и сильной жаждой. Выдадут лишние градусы тела раскрасневшиеся щеки красные и блеск в глазах, про который еще говорят «нездоровый».

Заменит термометр измерение количества вдохов: при нормальном самочувствии взрослый человек совершает порядка 20 двадцати вдохов за одну минуту, а ребенок около тридцати. Если же число вдохов выше чем норма, то, похоже, что у человека повышенная температура.

Когда самочувствие и самодиагностика подтвердили ваши догадки – у вас повышенная температура – не тяните и обратитесь к врачу, чтобы избежать обострений, при которых страдают жизненноважные органы.

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