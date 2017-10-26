Что ни в коем случае нельзя добавлять в чай

Некоторые популярные продукты под воздействием высоких температур превращаются в яд для организма.

Даже очень полезный продукт при неправильном использовании вместе с чаем может не только потерять свои ценные свойства, но и превратиться в опасный канцероген. Итак запомните, какие продукты нельзя добавлять в чай:

Чай с сахаром

Ученые неоднозначно относятся к такому смешиванию. Имеется статистика: у представителей тех народов, где сахар в чай предпочитают не добавлять, реже развиваются онкологические заболевания. Однако некоторые специалисты считают, что в большей степени это относят к черному чаю. По их мнению, на положительные свойства зеленого чая сахар не влияет – даже наоборот, усиливает целебные свойства, так как помогает лучше усваивать содержащиеся в напитке катехины. Диетологи, как правило, против того, чтобы пить чай со сладостями. Они считают, что в этом случае размываются границы дозволенного – конфет с чаем, к примеру, можно съесть в два-три раза больше, чем без него.

Чай с молоком

Известно, что в чае есть важный компонент – катехины, служащие природными и весьма сильными антиоксидантами. Именно катехины нейтрализуют действие свободных радикалов, портящих клетки и вызывающих онкологические опухоли. Катехина в чае больше, чем в большинстве овощей и фруктов. Кроме того, катехины тормозят развитие диабета и сердечно-сосудистой недостаточности. Однако учтите, что когда мы добавляем в чай молоко, часть этого уникального лечебного эффекта пропадает.

Чай с медом

Мед полезнее сахара, но любители горячего чая с медом подвергают свое здоровье серьезной опасности. При температуре свыше 40° С в меде целиком разрушается ценный фермент диастаза, а при более высокой температуре (60° С) мед превращается в канцероген – содержащаяся в нем фруктоза окисляется, а продукт этого окисления способен спровоцировать возникновение злокачественных новообразований в желудке, кишечнике и других органах пищеварительной системы. Класть мед в горячий чай категорически не рекомендуется.

Чай с лимоном

Так же, как и в случае с медом, лимон не нужно класть в горячий напиток. Под воздействием высоких температур в лимонах полностью разрушается витамин С и многие другие ценные компоненты. Для сохранения полезных качеств лимона его не стоит класть в чай сразу. Следует немного подождать, чтобы чай слегка остыл.