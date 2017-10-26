В Украину привезли вакцины от ботулизма и столбняка

Красный Крест передал Украине вакцины от столбняка и ботулизма. Их хватит на шесть месяцев.

Международный комитет Красного Креста обеспечил Украине вакцинами против ботулизма и столбняка в полгода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Украину поступили 150 доз противоботулиническая иммуноглобулина и 200 доз иммуноглобулина против столбняка.

Цьорич в Украине ботулизмом заболели 108 человек и было зарегистрировано 13 случаев столбняка.

Минздрав призывает украинский избегать употребления пищи сомнительного качества и ограничить употребление вяленой, соленой и консервированной рыбы, чтобы уберечься от ботулизма.

Предотвратить столбняка можно только вакцинацией. Родителей призывают вакцинировать детей в соответствии с украинским календаря плановых прививок и догнать пропущенные дозы, если ребенка не вакцинировали вовремя, пишет Ракурс.