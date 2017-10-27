18.10.17 08:083060
Способ встретить старость здоровым
|27.10.17 10:13
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Британские ученые выяснили, что есть действенный способ сохранить крепкое здоровье до старости.
Британские ученые выяснили, что есть действенный способ сохранить крепкое здоровье до старости.
Для этого они отслеживали пищевые привычки жителей Соединенного Королевства, родившихся в марте 1946 года. Когда участники эксперимента достигли пожилого возраста, специалисты также начали наблюдать за их физическим состоянием.
Таким образом было установлено, что положительное влияние на физическую работоспособность в более зрелом возрасте оказывает правильное питание. В частности, такое воздействие оказывает приверженность необработанным продуктам вроде цельного зерна, а также ежедневному употреблению большого количества овощей и фруктов, пишут Новости Ю.