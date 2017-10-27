Способ встретить старость здоровым

Британские ученые выяснили, что есть действенный способ сохранить крепкое здоровье до старости.

Для этого они отслеживали пищевые привычки жителей Соединенного Королевства, родившихся в марте 1946 года. Когда участники эксперимента достигли пожилого возраста, специалисты также начали наблюдать за их физическим состоянием.

Таким образом было установлено, что положительное влияние на физическую работоспособность в более зрелом возрасте оказывает правильное питание. В частности, такое воздействие оказывает приверженность необработанным продуктам вроде цельного зерна, а также ежедневному употреблению большого количества овощей и фруктов, пишут Новости Ю.