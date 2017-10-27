ВООЗ вживає нових заходів у боротьбі з неінфекційними хворобами

27.10.17 12:05Сколько просмотров этой статьи142Сколько комментариев этой статьи0

З 18 по 20 жовтня 2017 року в Уругваї проходила Глобальна конференція з неінфекційних хвороб, організована Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Її головною метою було зменшення до 2030 року на третину передчасної смертності від неінфекційних хвороб через їх профілактику та вчасне лікування. Мова йде передусім про хвороби серця, легенів, рак та діабет.

Результатом роботи Конференції стало підписання Дорожньої карти на 2018-2020 роки в області боротьби з неінфекційними хворобами як пріоритетного завдання сталого розвитку суспільства. За даними ВООЗ, на сьогодні від них щороку помирає близько 40 мільйонів людей у світі. Завданням урядів країн є забезпечити профілактику даних захворювань та доступ усіх громадян до ефективного лікування. В Дорожній карті підкреслюється необхідність скоординованих та злагоджених дій зі сторони всіх секторів світового суспільства. Важлива роль відводиться недержавним структурам, громадським організаціям тощо.

У документі зазначається, що багатьох смертей вдалось би уникнути за допомогою боротьби з тютюнопалінням, забрудненням повітря, неправильним харчуванням, недостатньою фізичною активністю, зловживанням алкоголю та шляхом ефективного виявлення та лікування хвороб ,пише ТонеТо.

В Дорожній карті на 2018-2020 роки в області боротьби з неінфекційними хворобами виділені такі головні труднощі:

Нерівномірний та недостатній прогрес в області скорочення передчасної смертності від неінфекційних хвороб у різних країнах світу.

Вплив приватних компаній на органи влади, лобіювання комерційних інтересів та ставлення їх вище за цілі охорони здоров’я населення.

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