Пять продуктов, которые помогут пережить зиму без простуд

27.10.17 15:41Сколько просмотров этой статьи145Сколько комментариев этой статьи0

Врачи-диетологи напоминают, что начинать готовиться к зимним холодам нужно уже в осеннюю пору

Правильный рацион поможет укрепить иммунную систему, а значит риск подхватить простуду значительно уменьшится. Специалисты обращают внимание на пять особенно полезных в этот период продуктов.

Яблоки

Они содержат много витамина С, который необходим для крепкого иммунитета, а также железа, улучшающего состав крови.

Капуста

Этот овощ также может похвастаться большим содержанием витамина С. Кроме того, капуста улучшает пищеварение и помогает избавиться от лишних килограммов. Особенно полезна в холодную пору квашенная капуста.

Ягоды облепихи

Они не только богаты витаминами, но и обладают противовоспалительными свойствами. Чай с облепихой полезен как при лечении простуды, так и для ее профилактики.

Тыква

Оранжевый овощ содержит много витаминов и минералов. Он благоприятно воздействует на пищеварение и иммунную систему.

Грибы

Они содержат большое количество белка и калия, которые полезны для работы сердечной мышцы. Грибы могут стать отличной заменой жирного мяса, пишет Сегодня.

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