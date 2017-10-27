Вред прививок от гриппа

Грядет сезон вирусных заболеваний, среди которых самое распространенное – ОРВИ. Украинские медики призывают граждан страны сделать специальные прививки, которые усилят иммунитет и защитят от летального исхода заболевания или же определенных осложнений.

Но на Западе совершенно иное мнение по этому поводу. Там медики говорят о том, что стоит обратить внимание на натуральные антибиотики, а не прививки лишь по одной причине. Оказывается, любая вакцинация такого рода только ослабляет иммунитет, поскольку тот не вырабатывает достаточного количества антител, пишут Новости Ю.

«По факту препараты помогали бороться с болезнью в конкретный момент, однако сами они становились причиной новых заболеваний у людей на протяжении последующего времени после вакцинирования», – отметили специалисты.