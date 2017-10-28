Причины плохого запаха изо рта

Плохой запах изо рта — медицинская проблема.

Плохой запах изо рта может иметь разные причины. Обычно это связано с несоблюдением правил гигиены полости рта. Но иногда и другие факторы играют свою роль. Во-первых, это стресс, информирует healthystyle.info. Во время напряжения симпатическая нервная система активизируется. В такой момент выработка слюны сокращается. Она необходима для смачивания еды и омывания полости рта.

А все, что иссушает ротовую полость, способствует появлению плохого запаха, считает доктор Фил Стеммер. Газы, испускаемые бактериями, обычно связываются слюной и проглатываются. Но при сухости газы испаряются. С этим можно справиться с помощью воды и жевательной резинки. Что касается полосканий для рта, то они представляют опасность. Если в полоскании есть спирт, ситуация с дурным запахом лишь усугубится.

Спирт блокирует антидиуретический гормон, который удерживает мочу в организме. В итоге тело испытывает нехватку воды и рот пересыхает. Поэтому лучше избегать ополаскивателей со спиртом. Еще одним из виновников неприятного запаха может быть обилие белка в рационе и сниженная концентрация углеводов. В таких условиях жир расщепляется печенью, что приводит к высвобождению кетонов.

А они имеют металлический запах. Полностью отказываться от углеводов нельзя.