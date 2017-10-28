Красный Крест передал Украине 200 вакцин от столбняка

Украина получила 150 доз противоботулинического иммуноглобулина, а также 200 доз иммуноглобулина от столбняка от Международного комитета Красного Креста.

Полученное количество лекарств, отметили в Минздраве, полностью покрывает потребность населения Украины на следующие полгода. Сыворотки хранятся на складе министерства. В случае необходимости они будут передаваться на места в кратчайшие сроки.

Минздрав пока лишь планирует закупку препаратов для лечения заболевших опасными инфекциями, сопровождающимися высоким уровнем смертности. Речь идет о столбняке, дифтерии, ботулизме, бешенстве и малярии.

Министерство намерено провести централизованные закупки в текущем году. В ведомстве подготовили расчеты для бюджетной программы закупки препаратов для больных данными инфекционными заболеваниями. Но закупка этих лекарств возможна лишь после внесения соответствующих изменений в закон Украины о бюджете, пишут NovostiUA.