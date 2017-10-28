Голодание влияет на продолжительность жизни

28.10.17 12:19Сколько просмотров этой статьи145Сколько комментариев этой статьи0

Умеренное голодание замедляет возрастные изменения.

Ученые из Гарвардской школы общественного здоровья в Бостоне установили, что периодическое голодание улучшает процессы энергетического обмена в клетках. Выдержки из научной работы опубликованы на портале EurekAlert.

Во время изучения обменных процессов в организме нематод Caenorhabditis elegans исследователи пришли к выводу, что одна из причин старения − нарушение функционирования митохондриальных сетей, которые отвечают за важные механизмы физиологической регуляции и энергетического обмена.

Со временем сети приходят в негодность и начинают производить свободные радикалы, отравляющие клетки и нарушающие метаболизм, что, в частности, становится одной из причин возникновения возрастных заболеваний.

Биологи установили, что уменьшение количества потребляемых калорий положительно сказывается на активности митохондриальных сетей и позволяет им долгое время оставаться в "хорошей форме".

Таким образом, по данным ученых, умеренное голодание замедляет возрастные изменения и увеличивает продолжительность жизни, пишет Корреспондент.

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