В Николаеве растет эпидемия гриппа

28.10.17 13:00Сколько просмотров этой статьи160Сколько комментариев этой статьи0

За последние недели наблюдается незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ по городу Николаеву, что соответствует ежегодным сезонным подъемам.

Об этом сообщается на сайте управления здравоохранения Николаева.

ОРВИ — это большая группа острых вирусных заболеваний, которые характеризуются воздушно-капельным путем передачи и преимущественным поражением верхних дыхательных путей. Грипп является наиболее распространенным острым респираторным вирусным заболеванием, особенностью которого является тяжелое течение и значительное количество осложнений. Источником инфекции является больной человек. Восприимчивость к гриппу очень высокая, особенно у людей из группы риска (дети до 14 лет, беременные, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями).

Самым эффективным средством профилактики гриппа является вакцинация. Оптимальное время введения вакцины — начало осени (сентябрь-октябрь). Вместе с тем, прививки рекомендуют делать и в более поздние сроки — в течение всего сезона гриппа. Вопреки распространенному мифу, вакцинация не ослабляет, а усиливает способность организма противостоять гриппу. Иммунитет после введения вакцины формируется через 7-14 дней, сообщают Николаевские Известия.

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