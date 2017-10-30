Минздрав перечислил лекарства, которые нельзя давать детям при гриппе

Большинство лекарств не имеют доказанной эффективности для лечения гриппа и ОРВИ. Министерство здравоохранения составило перечень лекарств, которые не стоит употреблять в случае гриппа или ОРВИ у детей.

Об этом у себя в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Большое количество лекарств или их высокая стоимость совсем не гарантируют, что эти препараты помогут вам вылечиться. Часто популярные лекарства, которые пациенты привыкли употреблять или приобрели по рекомендации друзей или даже некоторых медиков не имеют доказанной эффективности для лечения гриппа и ОРВИ", - отметила Супрун.

Среди нежелательных препаратов она перечислила антибиотики, интерфероны, антигистамины, противовирусные препараты, иммуномодуляторы, сиропы от кашля, комбинированные лекарства от простуды, витамины, растительные препараты.