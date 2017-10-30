Паста Амосова: рецепт здоровья и долголетия

Несколько десятилетий назад гениальный отечественный ученый создал невероятно вкусное и полезное чудо — снадобье полностью из натуральных ингредиентов, которое и получило название в честь своего создателя – это паста Амосова. Рецепт ее невероятно прост и доступен. Оказывается, вовсе не нужно глотать аптечные БАДы и зажевывать их таблетками для отменного здоровья. И ведь и вправду – справлялись как — то наши предки с хворями и недугами, находя лекарства в природе. Вот от чего помогает витаминная смесь, и кому ее стоит принимать – мы и поговорим сегодня.

Общая информация о смеси

Что такое паста академика Амосова? Рецепт ее основан на общеукрепляющем воздействии на организм в целом и частности – на систему сердечно — сосудистую. Компоненты пасты – это измельченные сухофрукты, цитрусы и орехи, перемолотые с медом. Регулярное употребление пасты способствует восстановлению организма и активации защитных сил организма.

Рецепт пасты Амосова

Рецептом приготовления пасты Амосова не удивишь – все просто: перемалываем ингредиенты, смешиваем и храним в стерильной посуде в прохладном месте. Но есть маленький секрет: чем качественней ингредиенты, тем целебнее паста. Поэтому не стоит гнаться за импортными сухофруктами – пусть изюм, чернослив, кураги и инжир будут не столь аппетитными и красивыми, как на картинке, главное – чтобы они были из экологически чистых районов (в идеале – домашнего производства) и хранились без нарушения правил. Мед тоже нужен натуральный, и, если есть возможность, достаньте мед от пасечника – он куда полезней, чем с магазинной витрины.

«В каждом организме заключены мощные защитные силы, — говорил Николай Михайлович Амосов, — это иммунная система. Она сработает, нужно дать ей немного времени. Не забывайте, что большинство несложных болезней проходят самостоятельно, а врачебные снадобья лишь сопутствуют выздоровлению».

Именно на активизацию естественной защиты организма и направлено действие пасты Амосова.

Пошаговый рецепт приготовления

Запутаться в количестве ингредиентов сложно – все компоненты смеси Амосова берутся поровну (за исключением, пожалуй, лимона):

курага – 350 г; инжир сушеный – 350г; изюм (белый или темный) – 350 г; чернослив – 350 г; ядро ореха грецкого – 350г; мед натуральный – 350 г; лимон средний – 1 шт.

Готовим так:

Первым делом, очищаем от сора и промываем хорошенько все ингредиенты. Сухофрукты можно замочить в воде.

Лимон моем особо тщательно – как правило, кожуру обрабатывают не очень полезными веществами для длительного хранения. Можно дополнительно ошпарить цитрус кипятком. Разрезаем лимон на дольки. Все косточки удаляем.

Предварительно замоченные на ночь сухофрукты промываем, сливаем воду и даем им чуть обсохнуть.

Пропускаем все ингредиенты (кроме меда и ореха) через среднюю по величине ячеек решетку мясорубки.

Ножом или ступкой измельчаем и орех.

Смешиваем измельченные компоненты в миске, добавляем мед и хорошо вымешиваем – паста требует однородной консистенции.

Затем фасуем сладкую и тягучую пасту по банкам и храним с закрытыми крышками в холодильнике. Иногда лимон заменяют лаймом – вкус и польза от этого не страдают!

По сколько пасты нужно принимать? В идеале – натощак с утра по столовой ложке и перед сном (можно и в обед). Детская дозировка вдвое меньше – по чайной ложке. Продукт довольно богат на сахара, и, хоть они натурального происхождения, людям с диабетом и предрасположенным к аллергии стоит лечиться пастой Амосова с осторожностью!

Пасту можно запивать чаем либо водой, но разводить на манер варенья в жидкости нежелательно. В горячем чае погибают витамины, и польза пасты снижается, да и пить такой напиток будет не особо приятно – частички пасты не растворяются!

Кому нужно принимать

Несмотря на то, что разрабатывал академик свое снадобье для людей, перенесших операцию на сердце, пользу она несет и остальным людям – как страдающим от заболеваний, так и здоровым. Принимать можно и взрослым, и детям (лучше после 3 лет из-за потенциальной аллергичности компонентов).

Паста Амосова для иммунитета

Не так давно паста Амосова стояла на полочке холодильника рядом с медом и вареньем из малины как первое средство от простуд. И это неспроста! Такое вкусное лекарство, богатое витаминами, можно принимать и на стадии лечения ОРЗ, и в качестве профилактики респираторных заболеваний.

Для усиления лечебного эффекта можно добавлять в смесь измельченный корень имбиря или несколько капель сока обыкновенного комнатного алоэ.

Употребление пасты способствует мягкому выведению из организма токсинов, очищению кишечника, нормализации обмена веществ, помогает восстановить сон, приводит в порядок и нервную систему. В целом, паста усиливает активность иммунитета, и огромный плюс смеси в том, что ее иммуностимулирующий эффект довольно мягок.

Паста Амосова не заставляет иммунную систему работать на износ, а лишь плавно улучшает ее работоспособность.

Пара слов о гениальном академике

Академик Николай Михайлович Амосов (1913-2002) – человек, что ни говорите, удивительный. Он сделал столько для отечественной науки и медицины (в частности – кардиологии), что без его гениальных открытий вряд ли сегодня было бы спасено столько жизней. И подумать только, как и большинство русских гениев, родился Николай Михайлович в обычной семье, не то что небогатой, а даже бедной.

Родина его – Новгородская область, местечко Ольхово близ Череповца. С медициной он был связан, в прямом смысле слова, еще до своего рождения – мама его была акушеркой. И поначалу о медицине Амосов не помышлял – окончил техникум на механика. И только женившись, с разницей в год, поступил в инженерный институт и в мединститут, которые закончил с отличием.

Его увлекала физиология, но и правду говорят, все, что ни делается – к лучшему. В мединституте в аспирантуре остались лишь места на кафедре хирургии. Хирургом Амосов и стал. В войну он спас более 4000 жизней – и все это в крошечном полевом госпитале.

Амосов впервые в истории СССР провел первую операцию по вживлению искусственных клапанов сердца. Его разработки и исследования можно назвать фундаментальными в области сердечно — сосудистой хирургии. Надо заметить, что и сам Амосов перенес не одну операцию на сердце и умер от инфаркта на 90 — м году жизни. И все эти годы выглядел бодрым и подтянутым, держал отличную форму.

Именно Николай Амосов, сторонник здорового питания и образа жизни, разработал особую пищевую добавку, которую рекомендовал включать в рацион всем своим после — операбельным пациентам.