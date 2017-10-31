В Китае женщине удалили выросший в носу зуб

В Китае медики удалили у женщины выросший в носу зуб.

По данным Daily Mail, китаянка на протяжении многих лет жаловалась на заложенность и кровотечения из носа. Сама она думала, что у нее хронический ринит, но настоящую причину удалось определить отоларингологам из государственной больницы провинции Хунань.

Рентгеновский снимок показал, что в правой носовой полости пациентки находится инородное тело. Сначала врачи решили, что туда попал небольшой камень, и решили удалить его. Но затем во время операции выяснилось, что в носу пациентки рос зуб.

На данный момент женщина чувствует себя хорошо, у нее наконец-то прекратились кровотечения и исчезла заложенность.