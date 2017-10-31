Квантифероновый тест в Николаеве

31.10.17 12:29Сколько просмотров этой статьи97Сколько комментариев этой статьи0

В Николаевском областном противотуберкулезном диспансере отныне проводят квантифероновый тест на выявление латентной формы туберкулеза у людей, которые контактируют, находятся в очаге больных туберкулезом.

На Николаевщине такой тест можно пройти только в данном диспансере, а значимость результатов трудно переоценить - этот тест массового выявления инфекции с успехом используется в 17 странах и позволяет выявить в организме человека скрытую или активную фазу туберкулеза.

Оборудование, необходимое для проведения теста и приобретенное за счет внебюджетных средств, установлено в клинико-диагностической лаборатории диспансера в августе. Все специалисты, которые будут работать с этим оборудованием, прошли обучение.

Биологический материал, используемый для проведения обследования, - венозная кровь. Одним из преимуществ этого метода исследования является скорость получения результатов - тест занимает около двух суток с момента забора крови. Такое тестирование позволит значительно повысить уровень раннего выявления туберкулеза, а, значит, сделать лечение более эффективным. В первую очередь, речь идет об обследовании наиболее уязвимых слоев населения - это дети и взрослые, которые контактировали с больными туберкулезом, вич-инфицированные и т. д.

Еще одной приятной новостью является приобретение для клинико-диагностической лаборатории второго модуля к системе GeneXpert, который выявляет микобактерии туберкулеза и резистентность к рифампицину (противотуберкулезное средство).

Об этом сообщили в Николаевскос областном управлении охраны здоровья.

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