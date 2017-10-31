Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

Хотя это вещества причисляют к категории легких наркотиков, даже при употреблении в очень небольших количествах марихуана оказывает необратимое воздействие на наш головной мозг и вызывает стойкую зависимость.

Такие выводы были обнародованы специалистами из Университета Бригама Янга в Юте, которые теперь готовы поспорить с активистами, выступающими за легализацию марихуаны на том основании, что она якобы не приводит к развитию зависимости.

На самом деле, содержащееся в марихуане активное химическое вещество тетрагидроканнабинол влияет на центр удовольствия в головном мозгу, ассоциируя с удовольствием каждую получаемую порцию наркотика. Именно таким образом развивается и зависимость от веществ, причисляемым к тяжелым наркотикам, а поэтому и марихуану не стоит считать абсолютно безопасной.