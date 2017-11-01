Сидячий образ жизни грозит неизлечимой болезнью

01.11.17 06:45Сколько просмотров этой статьи98Сколько комментариев этой статьи0

Хотя первые симптомы этого страшного и пока что неизлечимого заболевания начинают проявляться после пятидесятого дня рождения, ученые убеждены, что современному человеку стоит начать думать о болезни Альцгеймера гораздо раньше.

Ресурс "Daily Mail" пишет, что причиной возникновения болезни Альцгеймера может быть такая распространенная проблема современности, как сидячий образ жизни, а некоторые изменения, если они будут своевременными, могут быть достаточным инструментом воздействия для предотвращения 90% случаев указанного заболевания.

Среди прочего, для уменьшения рисков, связанных с болезнью Альцгеймера, специалисты рекомендуют больше двигаться, например, за счет прогулок в быстром темпе, и уделять отдельное внимание рациону, который необходимо составлять из большего количества полезных для работы мозга продуктов.

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