Вспышка гепатита в Ровно: в больнице 18 человек

02.11.17 18:58Сколько просмотров этой статьи87Сколько комментариев этой статьи0

Самая массовая вспышка заболевания за последние 15 лет.

В Ровно зафиксировали вспышку гепатита А (болезнь Боткина), в результате чего были госпитализированы 18 человек, из них – четверо дети.

Об этом сообщаетТСН.

Все госпитализированные заразились примерно одновременно, но в разных районах города. Медики говорят - столько больных болезнью Боткина одновременно не случалось лет 15. Пациенты считают, что вирус распространялся через питьевую воду из кранов, ведь пользуются одним водопроводом.

"Мы люди взрослые и не употребляем в пищу немытых фруктов или овощей, то есть все, что мы моем, мы пользуемся той же водой из крана", - говорит пациентка.

В связи с этим возник ажиотаж на бутилированную воду: с прилавков начали буквально разметать баклажки с водой.

Вместе с тем, в областном водоканале уверяют, что с водой все хорошо, и она соответствует нормам.

Тем временем эпидемиологи уже начали расследовать причины вспышки болезни. Анализы показали, что возбудителя гепатита А в воде сейчас нет. Теперь ищут, что повлекло заболевание.

Напомним, в Запорожье зафиксированы новые случаи заболеваемости вирусным гепатитом А. По состоянию на 27 октября зарегистрировано 55 случаев заболевания, все они подтверждены лабораторно.

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