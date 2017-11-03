Минздрав: Медреформу не запустят с 1 января

03.11.17 09:49Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Для запуска медицинской реформы нужно около полугода, сообщил заместитель министра здравоохранения.

Медицинскую реформу не запустят с 1 января 2018 года. Такое заявление в интервью Интерфакс-Украина сделал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк. По его словам, технически запустить реформу с 1 января невозможно.

"Все ожидают, что она начнется с 1 января, но технически это невозможно сделать... У нас была стратегия, что закон нужно принять к концу весны, потом к концу лета. Все эти наши призывы строились на планах начать активные изменения с 1 января, но получилось, что закон будет подписан почти в декабре. То есть, даже если бы мы захотели запуститься с 1 января, это не получится, или мы скомпрометируем реформу", – сказал Ковтонюк.

Он подчеркнул, что это очень сжатый срок для того, чтобы создать Национальную службу здоровья Украины, а также подготовить нормативные документы и прокоммуницировать все детали.

Ковтонюк добавил, что для запуска медреформы нужно около полугода, однако точные даты он сможет назвать лишь в течение ближайших дней.

Напомним, Верховная Рада 19 октября во втором чтении поддержала законопроект "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств".

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