В Николаеве проходит вакцинация против нового штамма гриппа

В Николаеве продолжается профилактическая вакцинация против трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать этой зимой – A/H3/N2/Гонконг, В/Брисбен и новый для Украины штам – А/Н1/N1/Мичиган.

Об этом сообщают на сайте управления здравоохранения Николаевского городского совета.

В Николаеве к концу октября 2017 количество лиц, получивших прививки против гриппа составляет 204 человек, из них: детей до 17 лет - 6 человек, медицинских работников - 194 человека, другие - 4 человека.

По данным дозорного эпидемиологического надзора за период с января по октябрь 2017 года зарегистрировано 2 тысячи 926 случаев гриппоподобных заболеваний, среди них больше детей - до 14 лет. В лечебные учреждения госпитализированы 118 человек, состояние здоровья которых определено, как тяжелая острая респираторная инфекция, процент ТОРИ среди госпитализаций по всем причинам составляет 4,03%.

Ежегодно гриппом болеют миллионы украинцев, прежде всего - это дети и старики. В прошлом году из-за осложнений умерло более 170 человек.

Министерство здравоохранения, в свою очередь, предупреждает, что этой зимой эпидемии украинцам избежать не удатстся.