Сезон гриппа начался: что нужно знать, чтобы не заболеть?

В октябре в Украине начался сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом. По информации Министерства здравоохранения Украины (МОЗ), он продлится до мая 2018 года.

На данный момент эпидемиологический порог заболеваемости не превышен, а активность гриппа остается низкой. Впрочем, в ведомстве прогнозируют, что в этом эпидсезоне количество заболевших гриппом повысится на 14%. По данным ВОЗ, в этот период по Украине будут ходить три штамма вируса, уберечься от которых поможет вакцинация и ряд рекомендаций, пишет Сегодня.

Эпидемиологический порог не превышен

По данным Центра гриппа и ОРВИ МОЗ Украины, на третьей неделе октября заболели 140 160 человек, но этот показатель является типичным для времени года. Эпидемиологический подъем заболеваемости не был зафиксирован ни в одной из областей Украины. Также не был зафиксирован ни один случай смерти от осложнений гриппа за отчетный период.

Наиболее высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области (659,9 на 100 тысяч населения), а наиболее низкий – в Одесской (152,1 на 100 тысяч населения). Чаще болели и нуждались в лечении в больницах дети до 14 лет.

Эпидемия гриппа: ждем три штамма

По прогнозам МОЗ, в нынешнем эпидсезоне количество заболевших гриппом и ОРВИ в Украине вырастет на 14% по сравнению с предыдущим годом. Так, в прошлом году переболели 6,2 миллиона украинцев, а в этом году их количество может возрасти до семи миллионов.

По данным ВОЗ, в этот раз в Украине будут ходить три штамма гриппа: A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09 (форма уже известного свиного гриппа), A/Hong Kong /4801/2014 (H3N2) (птичий грипп) и B/Brisbane/60/2008.

Распространенное мнение о том, что можно заболеть гриппом из-за холода, не совсем соответствует истине, поскольку вирус передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями при тесном контакте с заболевшим человеком. Однако холод может выступать в качестве неблагоприятного фактора, вследствие которого снижается местный иммунитет, а организм начинает хуже справляться с патогенными микроорганизмами, и вероятность заболеть повышается. Подхватить грипп может каждый человек, но больше всего рискуют украинцы со слабым иммунитетом и те, чья деятельность связана с контактом со значительным количеством людей.

Как утверждают медики, специфический метод профилактики гриппа один – вакцинация. Наиболее эффективной считается прививка, сделанная до начала повышения заболеваемости, в начале осени (сентябрь-октябрь). Впрочем, вакцинироваться можно и позднее, в течение всего сезона гриппа. Иммунитет после прививки формируется через 7-14 дней.

В первую очередь сделать прививку медики рекомендуют детям до пяти лет, беременным женщинам, людям старше 65 лет, людям с избыточным весом, больным диабетом, хроническими сердечнососудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями легких и др., а также тем, кто находится на иммуносупрессивной терапии.

В эпидсезоне 2017-2018 годов для профилактики гриппа в Украине перерегистрировали 4 вакцины со штаммами вируса, актуальными для этого сезона: Инфлювак (INFLUVAC®, производитель Абботт Биолоджикалз Б.В., Нидерланды); Инфлуенза ваксин (производитель Хуалан Биолоджикал Бактерин Ко., Лтд., Китай); Джиси Флю (GC FLU, производитель Грин Кросс Корпорейшн, Корея) и Ваксигрипп (VAXIGRIP, производитель Санофи Пастер, Франция).

По информации МОЗ, в Лаборатории по контролю качества медицинских иммунобиологических препаратов Государственного экспертного центра завершен лабораторный контроль образцов препарата Джиси Флю, Инфлуенза ваксин и Ваксигрипп. В ведомстве обещают, что в ближайшее время они должны появиться в аптеках и учреждениях здравоохранения.

Перед прививкой обязательно нужна консультация врача, который сможет оценить состояние здоровья и расскажет о противопоказаниях, а саму процедуру нужно проводить в кабинетах прививок. После вакцинации риск заразиться гриппом все же остается, но болезнь будет протекать легче и без опасности для жизни. Еще одним способом избежать серьезных последствий гриппа является своевременное обращение к врачу – не только в первые дни болезни, но и даже в первые часы.

Также чтобы снизить вероятность заражения рекомендуется:

-избегать контакта с людьми с проявлениями гриппозной инфекции; - ограничить посещение мест большого скопления людей; -часто проветривать помещение; -часто мыть руки с мылом в течение 20 секунд; -стараться не касаться глаз, носа или рта немытыми руками; -избегать объятий, поцелуев и рукопожатий; -прикрывать нос и рот при чихании или кашле одноразовой носовой салфеткой, которую сразу же после использования нужно выбросить, или кашлять, чихать в руку на уровне локтя; -если у человека есть симптомы гриппа, необходимо держаться от него на расстоянии не менее двух метров; -избегать переохлаждения; -полноценно питаться. На период эпидемии детям целесообразно давать пробиотики с целью укрепления сопротивляемости организма к вирусным инфекциям.

Симптомы гриппа

Симптомы гриппа зачастую появляются внезапно и требуют безотлагательного обращения к врачу. Основные из них: высокая температура, которая держится минимум пять дней, лихорадка, головная боль, ломота в мышцах и суставах, общая слабость, потеря аппетита и возможная тошнота, кашель и насморк.

Чаще при гриппе температура повышается резко (более 38 °С), появляется головная боль, боль в мышцах, горле, кашель и насморк.

В разгар эпидемии следует вызывать врача на дом – поликлиники в это время могут стать еще одним источником заражения.

Также есть ряд симптомов, при возникновении которых нужно срочно вызвать скорую помощь:

-сильная бледность или посинение лица; -усложнение дыхания; -высокая температура тела, которая долго не падает; -многократная рвота или испражнения; -чрезмерная сонливость или возбужденность; -боли в грудной клетке; -примеси крови в мокроте; -снижение артериального давления.

Вылечить грипп могут только препараты с доказанной эффективностью, которые прекращают размножение вируса в организме. В Минздраве предупреждают, что антибиотики, интерфероны, антигистамины, противовирусные препараты (кроме озельтамивира и занамивира при показаниях), иммуномодуляторы, сиропы от кашля, комбинированные лекарства от простуды, витамины и растительные препараты при лечении гриппа неэффективны.