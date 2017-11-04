Щитовидная железа или расшатанные нервы?

Что вы знаете о щитовидной железе? Знаете ли вы симптомы ее заболеваний и необходимые для ее здоровья продукты? Щитовидная железа или просто щитовидка – важнейший орган внутренней секреции, от выработанных ею гормонов зависит полноценная работа всего организма. Щитовидка отвечает за обмен веществ и детородную функцию, за работу сердца, мозга и мышц, здоровье костей и нервной системы. Учитывая, что сбой работы этой железы, влечет необратимые нарушения функций всего организма, мы не можем обойти вниманием ее потребности и симптомы нарушений в ее работе.

Располагается щитовидная железа, как и гласит ее название, «щитом» в форме бабочки, крыльями от центра, на передней поверхности шеи, имеет структуру фолликул, окруженных тканями, снабжается кровью, 4-мя щитовидными артериями, две сверху, две снизу, отток происходит по двум венам, расположенным за задней стенкой щитовидной железы. Каждую минуту щитовидка пропускает кровь, объемом превышающим ее массу в 8 раз, и вырабатывает тиреоидные, состоящие в основном из йода, гормоны. Поэтому йод так важен для железы, его нормальная концентрация в этом органе должна быть в 300 раз выше, чем в крови.

Понижение уровня йода в организме приводит к сбою всех функций. У мужчин железа крупнее, имеет объем 25 мм, тогда как у женщин только 18. Может, по этой причине и заболевания щитовидки у женщин встречаются чаще.

Симптомы и лечение заболеваний щитовидки

Заболевания делятся на 2 типа, понижение выработки гормонов и повышение.

Причинами сбоя являются:

недостаток потребления йодосодержащих продуктов; болезнь отвечающих за усвояемость йода органов. Например, при дисбактериозе кишечник не усваивает йод и выводит его из организма, что и влечет за собой дефицит; генетическая предрасположенность; нервные потрясения и стрессы; плохая экология.

Симптомы усиленной функции щитовидной железы:

снижение массы тела; повышенное потовыделение, ощущение жара в теле; дрожание конечностей и повышенное сердцебиение; боль в мышцах и упадок сил, бессонница, апатия и ощущение страха, беспричинные смены настроения и раздражительность.

Симптомы пониженной функции щитовидной железы:

сонливость, утомляемость, ослабление памяти, концентрации внимания и координации; замедленное сердцебиение, отдышка; отеки и избыточный вес; нарушение работы работы пищеварительной системы, сухость кожи, ломкость ногтей и волос.

Кто более подвержен нарушению в работе щитовидной железы?

Чаще необходимо проверяться женщинам, у них проблемы появляются в 10 раз чаще, чем у мужчин, организм более склонен реагировать на гормональный сбой;

Подростки в период гормонального созревания;

Щитовидка требует особой помощи, начиная с 50-летнего возраста, в момент перестройки организма;

Постоянные проверки у доктора нужны людям, у которых болезнь щитовидной железы семейная.

Что является профилактикой заболеваний щитовидной железы?

Прием йодсодержащих препаратов, исключительно по назначению эндокринолога! Правильное питание, употребление продуктов с богатым содержанием йода.

Продукты, необходимые для здоровья щитовидной железы

Морская рыба, она содержит большое количество необходимого организму йода. Содержащиеся в красной рыбе Омега-3 кислоты, помогают щитовидке нормально функционировать и вырабатывать гормоны в нужном количестве;

Морская капуста, ламинария, фукус, радимения и все остальные бурые, красные и зеленые съедобные водоросли. Содержащихся в них микроэлементов, витаминов и йода достаточно для обеспечения и щитовидки и всего организма необходимыми для здоровья компонентами.

Готовьте больше салатов с морскими водорослями, это очень вкусная и диетическая еда, водоросли не содержат ни грамма жира и углеводов, прекрасно усваиваются, содержат больше 50-ти витаминов и богаты кальцием;

Свежие яблоки благодаря своим антиоксидантным свойствам предотвращают развитие злокачественных клеток в щитовидной железе;

Зерна злаков стимулируют работу железы, содержащиеся в них витамин А и витамины группы В делают вырабатывание гормона интенсивней;

Листья шпината насыщают щитовидку лютеином и каротеноидом, чем обеспечивают ее полноценную работу;

Ягоды черники, черничный сок, выводят свободные радикалы со всего организма в целом, и щитовидной железы в частности, что является гарантией профилактики онкологического заболевания железы, ведь щитовидка первая реагирует на радиоактивное облучение;

Кальмары, мидии, крабы, креветки и рапаны даже в консервированном виде являются надежными поставщиками йода, цинка и витамина В12, необходимых для усиления иммунитета щитовидной железы;

Йодированная соль вместо обычной. Врачи рекомендуют максимально ограничить использование соли, заменять ее свежей зеленью, в ней тоже содержится натрий.

Продукты, замедляющие усвоение йода в организме

При проблемах со щитовидной железой, медики рекомендуют меньше есть капусту, сою, арахис и фасоль, эти продукты мешают организму усваивать йод.

Проблема лишнего веса и невозможность похудеть тоже может быть связана с нарушением в работе щитовидной железы, ведь вырабатываемые ею гормоны регулируют обмен веществ.

Если вы правильно питаетесь, занимаетесь спортом, а лишние килограммы вас не покидают, необходимо сходить к врачу и проверить щитовидную железу. Недостаток гормона трийодтиронина и тироксина заставляет организм постоянно испытывать чувство голода и откладывать калории про запас. Принимать гормональные препараты без назначения эндокринолога категорически запрещено!

Самое правильное решение при подозрение на нарушение работы щитовидки - пройти ультразвуковое обследование, сдать анализ на уровень гормона Т3 и Т4 и с готовыми результатами проконсультироваться с врачом-эндокринологом. Чтобы избежать лечения, болезнь лучше предотвратить, поэтому следите за своим рационом, сбалансируйте наличие белков и сложных углеводов, меньше жира и солений, больше витаминов, антиоксидантов и содержащих йод продуктов.

Также для поддержания здоровья щитовидки важна ходьба, больше гуляйте, берегите себя от стрессов и будьте здоровы.